Lo que opina el entrenador del Cádiz CF ante una posible destitución

A nadie se les escapa que el fútbol tiene una carga emocional a nivel resultadista que se lleva por delante cualquier proyecto. Si esos marcadores no salen bien y, además, no acompañan las sensaciones con el juego, pues blanco y en botella. Es lo que le sucede al Cádiz CF, que busca la novena semana de competición sin dar con la tecla y más cerca de la zona de descenso que de la de ascenso.

Pero, ¿puede ser destituido Paco López si el Cádiz CF pierde con el Málaga? Inevitablemente la pregunta se encuentra en la azotea del cadismo y pasará examen este sábado, 12 de octubre, a las seis y media de la tarde en el Nuevo Mirandilla.

Al entrenador del Cádiz CF se le cuestionó este viernes, en la rueda de prensa previa, por este asunto tan real en el fútbol. Queda mucha Liga, pero ¿se la juega? "A mí lo que más me importa es el presente, que es el otro partido. Es evidente que queda mucha Liga, pero pienso en el día a día. Ni me escudo en que queda mucha Liga. Cuando hay una sensación de derrotismo y negatividad, mi objetivo es comentar la realidad de que quedan muchas jornadas. Pero cada partido hay que darlo todo para ganar. Sé las necesidades y urgencias que hay cuando las cosas no salen. Llevo tantos años que mi foco está puesto en el mismo sitio, en el mismo lugar. Trato de ser honesto, es lo que me caracteriza. Pongo todo en mi trabajo, con entusiasmo e ilusión, y no me perturba nada. Esto es fútbol y he vivido tantas situaciones que no puedo estar pensando en las cosas que puedan ocurrir. Tengo confianza en lo que hago. No necesito que me digan que tengo respaldo".

De alguna manera, Paco López siente herido el orgullo cuando se desliza lo que se viene comentando en ese entorno que no acaba de conectar con el Cádiz CF 2024-25 porque tampoco se siente identificado con lo que ve. No es una cuestión cómoda para un técnico honrado y muy trabajador al que no acompañan el juego ni los resultados. Y cuando estos se alarga en el tiempo... ya se sabe.