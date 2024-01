La llegada de Baba se atasca y el Cádiz CF se lanza a por Pape Gueye

El Cádiz CF trabaja con discreción en la recta final del mercado de invierno con la idea de reforzar la plantilla con al menos tres futbolistas: un defensa central, un medio de destrucción y un delantero.

El plazo de inscripción finaliza a las 23:59 del jueves 1 de febrero y hasta ese momento hay margen para cerrar operaciones. La entidad cadista maneja varias opciones para cada uno de esos puestos y se supone que antes de la fecha establecida cuajarán algunas de las negociaciones que están marcha. En el club son conscientes de la necesidad de apuntalar el plantel para luchar por la salvación en las 16 jornadas que restan para el final del campeonato.

Juanmi es la apuesta para apuntalar la delantera a la espera del empujón definitivo en las próximas horas. Para el centro del campo, el Cádiz CF tiene en la agenda a varios futbolista para que uno de ellos sea el que se una por lo que resta de temporada.

El club del Nuevo Mirandilla lanzó la caña por Iddrisu Baba (28 años) para fortalecer el centro del campo. El internacional milita en el Almería en calidad de cedido por el Mallorca.

El jugador conoce de sobra la Primera División española (más de un centenar de partidos) y está dispuesto a vestir de amarillo, pero el Almería no está poniendo nada fácil su salida y el Cádiz CF activa el botón de otra opción por otro centrocampista. Baba no está descartado, pero el Cádiz CF se cura en salud y profundiza en una alternativa que puede ir tomando forma si no hay acuerdo por el futbolista del cuadro almeriense.

La entidad cadista entra en negociaciones por Pape Gueye (25 años), medio de corte defensivo que pertenece al Olympique de Marsella, con el que termina contrato el próximo 30 de junio.

El jugador franco-senegalés formó parte del Sevilla en la segunda parte de la pasada temporada 2022-23 (participó en 16 encuentros oficiales con el equipo de Nervión) cedido por el cuadro francés, al que regresó para el nuevo curso 2023-24 aunque está teniendo muy poco protagonismo. Su escasa aportación abre la posibilidad de que salga en invierno aunque la operación a priori no parece fácil.

El Cádiz CF muestra interés por Pape Gueye, que además está en disposición de ponerse de manera inmediata a las órdenes de Mauricio Pellegrino al quedar la selección de Senegal, en la que estaba convocado, eliminada de la Copa de África tras caer ante Costa de Marfil en unos octavos de final resueltos en la tanda de penaltis.