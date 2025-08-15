El Leganés pide que el partido contra el Cádiz CF no se juegue el viernes 22 de agosto

Paco López, actual entrenador del Leganés y técnico del Cádiz CF en la primera parte de la pasada campaña 2024-25, afirmó el viernes 15 de agosto que les "trastoca muchísimo" el cambio de horario del partido entre el Huesca y el club pepinero correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion, que se disputará a las 21.30 horas del domingo en El Alcoraz.

"Con estas temperaturas, bienvenido sea el cambio para favorecer el espectáculo. Pero el aviso nos llega un poco tarde, porque ya tienes planificado un viaje", aseguró el valenciano en la rueda de prensa previa al encuentro cuyo horario ha sido modificado por LaLiga al pasar de las 19:00 a las 21:30. El conjunto amarillo arranca en su feudo ante el Mirandés también el domingo pero a las 19:30.

"El cambio nos trastoca muchísimo", acentuó y pidió a LaLiga que atendiera a la petición del club madrileño para no jugar el segundo encuentro de LaLiga Hypermotion el viernes 22 de agosto en casa frente al Cádiz CF a partir de las 21:30. Si la petición es aceptada el encuentro se jugaría el sábado, el domingo o el lunes.

"Trataremos de seleccionar a los futbolistas que entendamos que están a mejor nivel condicional, físico y mental". "Siempre hay jugadores con molestias, pero nos queda un último entreno y decidiremos", dijo el técnico, que confirmó las bajas del lateral uruguayo Sebastián Figueredo y Rubén Pulido, por lesión.

Sobre su rival, definió su pretemporada como "impecable", tras no perder un partido y en la que ganó a varios equipos de Primera. "Vamos a jugar ante un equipo que está haciendo las cosas bien". "El equipo está preparado, hemos ido de menos a más y tratando de ser un verdadero equipo", indicó sobre la pretemporada del Leganés.

Paco López aseguró que "no nota una presión especial, sino compromiso e implicación" con el proyecto y subrayó que para llegar al objetivo (ascenso) deben "trabajar a diario, mejorar e insistir".

"Hay muchos equipos con el mismo objetivo. Equipos históricos, con un bagaje increíble. Existe una igualdad tremenda, y lo más inteligente es meternos en el día a día, trabajar y mejorar", concluyó.