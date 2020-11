El largo sufrimiento de Garrido

Jon Ander Garrido, jugador de Cádiz CF, analiza para los medios oficiales del Cádiz CF lo que está siendo la irrupción del Cádiz CF en LaLiga Santander 20/21. Garrido, uno de los capitanes del equipo amarillo, repasó también su evolución personal en el club amarillo desde que llegara en enero de 2014.

"Ahora mismo estoy disfrutando de esto, de lo que trabajamos. He estado siete meses pasando un mal momento, trabajando mucho en el gimnasio, sin poder hacer campo y ha sido duro. Estoy disfrutando ahora de mis compañeros, del cuerpo técnico y de los campos a los que vamos". Guarda como oro en paño su debut en Primera. "Es un sueño. Además, yo soy del Athletic. Para mí, debutar con el Cádiz era ya algo grande, así que debutar en San Mamés lo hace el doble de grande".

Entiende que el salto de categoría no está siendo un problema. "No hemos notado mucho el cambio porque al no haber gente parece que está todo muy soso. No se le coge el puntillo todavía. No se disfruta tanto como cuando la gente va al campo, como los cuatro años de Segunda. La gente en el campo te anima, se pasan buenos y malos momentos, pero siempre arropados. Yo diría que está siendo un poco raro". En este sentido es uno de los privilegiados que ha pasado con el Cádiz CF de Segunda B a Primera. "Estoy orgulloso de haber participado en este auge del Cádiz. Siempre es bonito por la gente que lo vive mucho día a día y sufre todos los fines de semana. Es bonito que esa gente tiene ahora a su Cádiz en Primera y he sido partícipe de eso".

Garrido echa la mirada atrás y recuerda su debut de amarillo, en enero de 2014. "Sí, claro, recuerdo los murmullos que había en Carranza. Estaba el club en un momento delicado cuando yo llegué. Es bonito también porque al final de todo aprendes".

Valora el buen camino de la presente temporada en los siguientes términos: "El equipo está haciendo lo que tiene que hacer, lo que llevamos haciendo cinco años lo está haciendo a la perfección y se está viendo que está sacando muchos puntos. El equipo está perfecto", añadiendo como capitán que "poco hay que hacer porque es gente muy trabajadora, humilde y poco hay que hacer". "Más que cuatro cosillas de temas de organización que ya no son ni deportivos, lo demás se lleva solo".

El gran objetivo el año del regreso a la élite no genera dudas en el centrocampista, que transmite lo que piensa todo el plantel. "Claramente queremos la permanencia y que la gente disfrute el año que viene de LaLiga Santander en Carranza".