Los jugadores del Cádiz CF con problemas físicos que son duda para el inicio de la Liga

Once inicial del Cádiz en el partido contra el Al-Sadd.

El partido amistoso que el Cádiz CF disputó contra el Al-Sadd en Estepona el pasado miércoles 30 de julio sirvió para avanzar en la preparación de la campaña 2025-26. El equipo continúa haciendo kilómetros con la idea de llegar en buen estado a la jornada inaugural y empezar la Liga con una victoria. El primer envite es contra el Mirandés en el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 17 de agosto.

El entrenador, Gaizka Garitano, repartió minutos en Málaga entre los futbolistas que están a su disposición. No puede contar con todos. A la baja ya conocida de David Gil se han ido uniendo otros jugadores durante la pretemporada. El portero fue operado de una rodilla el pasado mes de mayo y no ha podido participar en ninguno de los cinco amistosos que suma el conjunto amarillo. Es probable que el madrileño no llegue a tiempo al estreno ligueron y si lo hace tiene papeletas para ser suplente ya que Víctor Aznar sí está realizando todo el periodo de preparación.

En las últimos días ha ido cayendo jugadores que sufren problemas físicos. Es posible que se trate de molestias típicas de pretemporada fruto del esfuerzo. Además de David Gil, no participaron en el último ensayo Álex Fernández, Joaquín González, Suso y Chris Ramos. Tampoco Francisco Mwepu, a quien aún le queda bastante tiempo de recuperación de la intervención de rodilla a la que fue sometido en abril.

La preparación de los afectados sufre un frenazo y ahora mismo es difícil saber si van a llegar en óptimas condiciones a la apertura del campeonato. Quedan algo más de dos semanas para el comienzo y tres amistosos por delante (ante Ceuta, Al Ettifaq y Córdoba) para que pueda volver a la dinámica. Tanto Álex, Joaquín, Suso y Chris han participado en algún encuentro de verano, pero se han perdido los últimos. Suso, Álex y Chris no han jugado los tres más recientes, y Joaquín se ha perdido dos.

A día de hoy, todos ellos tienen colgado el cartel de duda para el primer capítulo oficial del curso a la espera de cómo evolucionen la recta final de la pretemporada.