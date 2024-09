Los dos jugadores del Cádiz CF que se llevan la peor parte

Melendo (i) y Kovacevic, los dos profesionales que aún no han debutado.

Una sexta parte de la Liga en Segunda División ya está agotada y surgen los primeros datos llamativos de participación en la primera plantilla del Cádiz CF. Paco López ha echado mano hasta el momento de 23 profesionales y un canterano. Todo ello después de siete jornadas de Liga, lo que deja sólo a dos futbolistas sin saber lo que es debutar.

La aparición de Carlos Fernández el pasado sábado en el partido contra el Eldense (1-2), ha reducido la cifra de los no debutantes y se quedan dos jugadores a la espera de pisar el verde en partido oficial. El delantero cedido por la Real Sociedad no jugaba desde el mes de enero debido a problemas físicos como consecuencia de varias lesiones. Pero el sábado Paco López le dio esa oportunidad que llevaba tanto tiempo esperando y los once minutos acumulados, cuando sustituyó a Matos, significan mucho para el atacante.

Por lo tanto son dos los jugadores todavía en blanco. Por un lado está Bojan Kovacevic y, por otro, Óscar Melendo. Se trata de dos incorporaciones del pasado mercado veraniego. El defensa, que recaló en el Cádiz CF procedente del Partizán de Belgrado, ha estado citado en cinco de los siete partidos aunque en ninguna de esas ocasiones el entrenador le ha dado la alternativa. Melendo (27 años), que llegó tras jugar en el Granada, ni siquiera sabe lo que es ir citado porque su refuerzo veraniego se cerró sabiendo que estaba lesionado.

Con Melendo, hay muchas esperanzas en cuanto a lo que pueda aportar en el juego ofensivo desde el centro del campo. Se trata de un jugador que el Cádiz CF llevaba bastante tiempo siguiendo, si bien fue el pasado verano cuando pudo ejecutar la operación.

El resto de integrantes del primer equipo sabe lo que es jugar esta campaña; en algunos casos con cifras pobres como sucede con De la Rosa (33 minutos), Kouamé (47'), Tomás Alarcón (82') y Roger Martí (90'), todos ellos por debajo de los 100 minutos.

En ese bloque de futbolistas no hay mayor cifra de minutos por causas justificadas. Alarcón y Roger cayeron lesionados, mientras que Kouamé se ha unido más tarde por su conflicto con la entidad al querer forzar su salida después del descenso, lo que dio paso a que fuera apartado del trabajo del primer equipo.

En cuanto a los canteranos más próximos al plantel profesional, Moussa es el único que ha tenido aparición con los 46 minutos del debut contra el Zaragoza (0-4). Julio Cabrera cabrera no se ha estrenado después de seis convocatorias, y Samu Almagro ha vivido dos llamadas de Paco López en las que tampoco pudo estrenarse este curso en Segunda División.