Las palabras de Carlos Fernández tras su debut en el Cádiz CF

Carlos Fernández debutó de manera oficial como futbolista del Cádiz CF en el partido contra el Eldense disputado el sábado 28 de septiembre en el estadio Nuevo Mirandilla y resuelto con derrota (1-2) de los amarillos. El delantero atendió a los medios oficiales del club después del encuentro y también acudió a sala de prensa para mostrar sus impresiones del encuentro correspondiente a la séptima jornada de Liga.

Valoración de su estreno: "Bien en cuanto a las sensaciones de la rodilla. Todo olvidado y superado. A nivel físico también muy bien. La posición ha sido lo de menos porque estábamos buscando el gol".

El desarrollo del partido. "Intervienen varios factores como la dinámica de partidos en la que las sensaciones no son positivas y el resultado no llega. Las sensaciones futbolísticas nos están costando encontrarlas con fluidez. Hay que aceptarlo y no fustigarnos mucho más de aceptar la realidad. Toca cambiarlo desde el trabajo. Tenemos muy buena plantilla, hay que seguir trabajando y creer".