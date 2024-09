El jugador del Cádiz CF José Mari, al borde de la retirada

A lo largo del mercado de verano no salió a relucir el nombre de José Mari hasta que los responsables deportivos del Cádiz CF fueron preguntados por él el lunes 2 de septiembre durante el balance del periodo estival de inscripciones.

El secretario técnico de la entidad cadista, Juan Cala, explicó la situación de José Mari, que no es fácil. "Tiene el mismo problema que tuve yo". Cala dejó de jugar con 33 años tras la temporada 2022-23 por una lesión de rodilla.

José Mari tiene "un problema en la rodilla del que intenta recuperarse, veremos si puede seguir jugando, es una decisión de él y de los médicos", contó Cala sobre el bravo futbolista roteño, que no tiene ficha en la plantilla al encontrarse lesionado.

El lebrijano compartió vestuario con José Mari, al que mandó "ánimo y fuerza" antes de recalcar que "es uno de los jugadores más importantes del Cádiz CF en los úlitimos años, implicado al 200% en el bienestar el vestuario anteponiendo los intereses del grupo al suyo. Se merece todos los elogios del Cádiz CF y los aficionados, que lo quiere mucho". El medio tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025.

"Cuando tome la decisión, si sigue lo esperaremos y si se despide lo arroparemos", finalizó Cala. José Mari, que en diciembre cumplirá 37 años, llegó al equipo amarillo en el verano de 2016 tras el ascenso de Segunda B a la división de plata. Sufrió varias lesiones durante su estancia en el club y la última le obligó a parar en enero de 2024. El pasado mes de abril pasó por el quirórano para una limpieza en la rodilla dañada.

El centrocampista no se ejercita con el grupo, no ha hecho la pretemporada y debido a su situación no es descartable que decida colgar las botas salvo que logre recuperarse y quiera prolongar su carrera.