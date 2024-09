Melendo y Carlos Fernández explican cuál es su estado físico y cuándo podrán entrenar en el Cádiz CF

El Cádiz CF presentó el lunes 2 de septiembre a Óscar Melendo y Carlos Fernánez, los dos últimos jugadores que llegaron en el mercado. El primero, fichado por tres temporadas. El segundo, cedido por la Real Sociedad para el presente curso.

El deportivo deportivo del club, Juanjo Lorenzo, explicó como se fraguaron los aterrizajes del medio y el delantero. Desveló que en una de las primeras conversaciones que tuvo con Paco López poco depués de la llegada del nuevo entrenador, "entre otros jugadores me habló de Melendo". Contó sobre la operación que "no dependía de nosotros, sabíamos que si se daba era en la parte final del mercado al ser jugador importante, de un rival directo (Granada), había que esperar a los movimientos del rival… El jugador, a través de su gente, nos dio una idea positiva de venir aquí".

La incorporación de Carlos Fernández se cocinó de otra forma. Reconoció Lorenzo que "si no tiene su situación de eatdo físico sería inviable para el Cádiz CF. Fue una oportunidad de mercado a pocos días del cierre. Se dan circunstancias que propician la situación, en condiciones normales no lo hubiésemos podido firmar".

Melendo se mostró encantado de unirse a los amarillos. "Es un placer estar en este gran club. Cuando reciibi la llamada del Cádiz CF no lo dudé, mi famlia y yo sabíamos que era un proyecto ambicoso y ganador con el objetivo de estar en Primera".

El centrocampista no ocultó que Paco López fue clave en su fichaje, aunque no sólo él. "Conozco al club y a compañeros y ha sido clave la confianza que me dio mucha gente aquí. Por eso no lo dudé cuando me llamaron".

Sobre su posición preferida en el campo, Melendo dijo que "me siento cómodo entre líneas. Con Paco parto de fuera para meterme debtro, también dependiendo del rival". En cualquier caso, se puso a disposición del grupo y jugará "donde sea más cómodo para el cuerpo técnico y para el equipo para ayudar donde pueda".

El catalán llega lesionado y aún le queda algo de tiempo para poder debutar. "Tuve lesión hace un mes con un golpe", indicó antes de poner plazos. "Espero que en dos semanas pueda estar con el grupo, ganas de sentir a la afición, el otro fía (ante el Tenerife) fue algo mágico". Si todo va bien, Melendo podrá trabajar con sus compañeros a mediados de septiembre. Otra cuestión es cuándo podrá debutar porque después de más de un mes en el dique seco debera adquirir el ritmo adecuado. En el mejor de los casos, se estrenará este mismo mes o a principios de octube a más tardar.

En el caso de Carlos Fernández, tiene una pequeños problemas físicos y el delantero no entró en plazos para volver. Explicó que "hice la pretempodada bien hasta que hace diez días tuves unas molestias, a ver cómo evoluciona. Somos optimistas, voy a tratar de recuperarme lo antes posible para ayudar al equipo desde dentro". A tenor de sus palabras, es imposible fijar una fecha de su vuelta a la normalidad, aunque podría ser en pocas fechas.

El ariete, en su presentación dio las gracias "a todas las personas que han hecho posible que pueda estar aquí. Contento de poder afrontar un reto ilusionante que tenemos por delante, hay una buena materia prima para conseguir el objetivo. Con ganas de trabajar para dar una alegría a final de temporada".

El sevillano fue preguntado por las lesiones que han lastrado en los últimos años: "Para cualquier jugador que tiene procesos de lesiones es lo más cmplicado porque estamos para estar en el campo. Es duro". Resaltó por ello "la confianza que han depositado en mí. Necesitaba esa confianza y tranquilidad para intentar recuperar el nivel que he demostrado otros años que no he mantenido por lesiones. Quiero volver a conseguirlo para ayudar al Cádiz, que se beneficie de ello. Cambiar me puede ayudar a encontrar mi nivel y Cádiz es el sitio idóneo".

El atacante baja de Primera (la Real Sociedad) a Segunda, pero es consciente de la dificultad que impera en la categoría de plata. "Sabemos la exigencia de Segunda y más esta temporada con tantos clubes históricos y jugadores importantes. La diferencia es obvia, pero no es tan grande salvando a los grande"s.

Indicó Carlos Fernández que "vengo a un club histórico con una afición que no tiene nada que envidiar a las de Primera. El foco está en dar el máximo rendimiento". Contó que el Cádiz CF había sido una opción en otras etapas de su carrera pero nunca cuajó y "la vida nos junta ahora".