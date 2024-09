Quién ganó el duelo entre portuenses en el Cádiz CF - Tenerife

El partido entre el Cádiz CF y el Tenerife disputado el pasado sábado 31 de agosto en el estadio Nuevo Mirandila reunió a dos conjuntos que, ubicados en la zona baja de la clasificación, necesitaban dar un golpe de tres puntos. Ninguno había estrenado el casillero de victorias y aplazaron esa tarea para la cuarta jornada tras el empate a dos.

El cuadro visitante estuvo muy cerca del triunfo después tener dos goles de ventaja y recibir el tanto de la igualada en el tiempo de prolongación. El equipo local, con el partido cuesta arriba con un preocupante 0-2, reaccionó a lo justo para evitar la que hubiese sido la segunda derrota seguida en casa.

El encuentro entre gaditanos y chicharreros deparó un atractivo duelo entre dos futbolistas nacidos en El Puerto de Santa María. Iza Carcelén, a quien Paco López colocó una vez más como lateral izquierdo, se las tuvo que ver con Luismi Cruz, que se movió por la banda derecha del ataque visitante.

Los dos protagonizaron un envite con nobleza deportiva. Al lateral cadista le tocó la papeleta más complicada de la tarde frente a su paisano, que no sólo fue a más con el paso de los minutos sino que además fabricó un gol que fue una obra maestra en la que combinó habilidad, calidad, velocidad y precisión en una definición con maestría.

Iza Carcelén se tuvo que emplear a fondo en una posición que no es exactamente la suya. Sufrió las acometidas de un oponente que fue creciendo hasta convertirse en uno de los mejores del encuentro, si no el mejor. El duelo lo ganó el portuense del Tenerife porque estuvo excelso en varias acciones, no porque el portuense del Cádiz CF estuviese mal.

Luismi Cruz salió pronto de su municipio natal para enrolarse en la cantera del Sevilla. Poco puedo hacer la entidad cadista para hacerse con un niño que sobresalía con sus regates con la zurda. Competir con el club de Nervión y con el Betis es una compleja misión. De hecho, Iza fue captado por el cuadro verdiblanco en edad cadete.

El extremo de El Puerto (23 años) brilló con luz propia en su visita al antiguo Carranza y en declaraciones a su club después del partido resaltó la importancia de encontrar estabilidad en un equipo.

"Necesitaba pertenece a un club que me diese esa confianza desde el primer momento, se hablaba de que el Tenerife quería contar conmigo para un largo futuro y ojalá sean muchos años aquí", afirmó Luismi Cruz, que tiene contrato con su actual equipo hasta el 30 de junio de 2027.