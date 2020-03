El ex jugador del Cádiz B Álex Expósito supera el coronavirus

Álex Expósito ha superado la exigente prueba del Covid-19. El delantero gaditano acaba de recibir el alta hospitalaria tras sufrir el contagio y estar ingresado en El Puerto por espacio de ocho días. El ex jugador del Cádiz B y actual ariete del Puerto Real admite que lo ha pasado "muy mal".

Álex Expósito, que cuenta con 34 años, jugó dos campañas en el filial del Cádiz CF siendo muy joven (2006-07 y 2007-08), aunque su recorrido por otros equipos ha sido extenso hasta recalar en el Puerto Real el pasado verano procedente del Conil. Roteña, Racing Portuense, Los Barrios, Jerez Industrial, Xerez DFC... han sido otros destinos futbolísticos del jugador natural de Rota.

Una semana después de jugar su último encuentro con el Puerto Real -contra el Jerez Industrial-, el futbolista empezó a sentir los primeros síntomas, fiebre y tos, hasta que quedó ingresado en el hospital de El Puerto, donde después de ocho días ha recibido el alta médica. Las redes sociales dan fe de su salida del centro entre los aplausos de los profesionales que allí trabajan y su agradecimiento de una experiencia de la que saca sus propias conclusiones.

"No se la deseo a nadie. Ingresé un lunes y al día siguiente falleció una señora. Imagínate. Se te pasa de todo por la cabeza. Hay muchas personas mayores en las habitaciones de al lado y se les escucha toser y pasarlo mal. La verdad es que era una angustia". Todo ello con la enorme preocupación por su novia. "Está embarazada y es asmática. Le preguntaba constantemente si tenía fiebre, aunque fuesen unas décimas. Gracias a Dios está bien. Por mis padres estaba más tranquilo porque hacía varios días que no los veía, así que no había contacto". Y la tecnología ha ayudado: "A base de videollamadas hemos podido estar en contacto".

Desde que cayó enfermo, su día a día en el deporte rey ha sido secundario a pesar de que es el delantero del líder de Primera Andaluza, el Puerto Real. "Todo lo que no sea acabar la temporada va a ser injusto para unos o para otros”. Aún así, el ariete cree que tanto Puerto Real como Jerez Industrial han sido tan superiores al resto que "si no se pudiera acabar la liga, una buena opción y quizá la más justa sería que nos jugásemos el ascenso entre los dos".

El futbolista roteño tiene la sensación que el origen de su Covid-19 pudo estar en su labor profesional. "La verdad es que no sé dónde lo he podido coger. Trabajo en un gimnasio, allí va mucha gente y se tocan las máquinas", relata el ex cadista.