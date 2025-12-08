Jorge Moreno se rinde a la calidad del rival y pone un calificativo a la derrota del Cádiz CF ante el Racing de Santander

Ante la ausencia de Bojan Kovacevic por lesión, Gaizka Garitano decidió apostar por Jorge Moreno para completar el centro de la defensa en el encuentro contra el Racing de Santander resuelto con una dolorosa derrota (2-3) del Cádiz CF en el estadio Nuevo Mirandilla.

Jorge Moreno analizó el resultado del partido correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga Hypermotion. El zaguero lo tenía muy claro. A su juicio, se trató de una derrota "muy cruel” para los locales. El futbolista destacó que el equipo generó múltiples ocasiones para adelantarse antes que el rival y señaló la calidad de los goles recibidos: “Ellos hicieron dos goles de talento, al final poco puedes hacer ahí, el tercero es más evitable, pero bueno, el camino a seguir es este, a seguir, levantar cabeza, queda mucho y hay que ir a por más”.

Respecto al plan de partido, el defensor resaltó la intención del equipo de imponerse en casa: “El plan de partido estaba muy claro. Sabemos que el Racing es un equipo dominador. Jugamos aquí en casa, hay que sacar pecho, demostrar. Creo que lo hemos hecho, le hemos plantado cara y en muchas fases del juego hemos sido superiores”.

Finalmente, Moreno habló de su desempeño personal y aseguró sentirse bien pese a que el marcador final no fue el esperado: “Al final pues jodido por el resultado, pero igualmente me he encontrado bien, ahora a seguir aportando al equipo lo máximo con el máximo nivel de rendimiento”.

El jugador hizo hincapié en la necesidad de mantener la confianza y continuar trabajando para los próximos compromisos ligueros. El central subrayó que el camino mostrado en el partido es el correcto para mejorar los resultados.