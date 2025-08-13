Jorge Moreno y el listón tan alto que pone en el Cádiz CF

La sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla acogió este miércoles una nueva presentación oficial. El protagonista fue Jorge Moreno, defensa central que procede del Cartagena, que compareció ante los medios como nuevo jugador del Cádiz CF. El defensa estuvo arropado por el coordinador de la dirección deportiva, Juan Cala.

Precisamente el lebrijano fue el primero en tomar la palabra para hablar de su adquisición. "Jorge Moreno viene a complementar el centro de la defensa. Viene con todas las ganas del mundo y aceptó la oferta en pocos segundos cuando le llamé. Ya jugó el otro día -Trofeo Carranza- y no había entrenado con el grupo", explicaba antes de agregar que "tenemos muchas esperanzas en su ayuda y que permita subir el nivel". "Viene de una mala experiencia pero tiene condiciones para pelear el puesto".

El protagonista del acto tomaba la palabra. "Estoy muy contento e ilusionado con esta oportunidad. La voy a a aprovechar al 100%. Tenía alguna oferta, pero en cuanto me llegó el interés del Cádiz, por parte de mis agentes, tardé pocos minutos en decidirme. Es un club con un proyecto de ascenso en el que se puede crecer. Quiero elevar el nivel en la defensa y que haya la máxima competencia entre todos. Es un proyecto para mirar arriba e intentar ascender", explicaba

Habló de sus características "Soy un jugador rápido y fuerte. También polivalente, ya que puedo adaptarme a varias posiciones en defensa". Y sabe a qué tipo de club se ha unido. "Con todo el mundo que he hablado de Cádiz me ha dicho que no me lo piense, no han sabido decirme nada malo. No pude tener mejor recibimiento en el trofeo, fue un momento muy especial".