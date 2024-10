Iván Alejo: "Somos el Real Madrid o el Barcelona de Segunda"

Iván Alejo analiza su situación y la del Cádiz CF después de agotarse una sexta parte de la competición en Segunda División. Un periodo que corresponde al arranque de la campaña que deja síntomas preocupantes por las sensaciones y los resultados.

Tras el descenso de la temporada pasada, el extremo cadista se planteó muchas cosas en cuanto a su relación con la entidad. "Cuando acaba la temporada, el último partido de Almería, yo hablo con Manolo Vizcaíno y le comunico que creo que mi ciclo en Cádiz había acabado por diferentes circunstancias", explica en unas declaraciones a El Desmarque. "Eran cinco años ya, con momentos muy buenos, pero también momentos muy malos que a nivel mental te desgastan mucho tanto deportivamente como extradeportivamente", agrega.

Iván Alejo estaba dispuesto a marcharse del Cádiz CF. "La idea era salir. Al final hubo unas circunstancias que no se dieron, no hubo alguna opción que a mí realmente me interesara ni al club le interesase. Al final lo importante es que estoy aquí, he renovado y espero ayudar a conseguir el objetivo. Yo tenía una cosa muy clara y es que yo no quería perjudicar al club bajo ningún concepto", relata.

En su caso, al contrario de lo que sucede con Fali, su contrato quedó claro tras la pérdida de categoría. "En mi contrato había una cláusula importante. El salario que iba a tener yo en Segunda División, no era acorde a como yo había rendido. Pienso que hay que ser justo con el club que te lo ha dado todo, que es el Cádiz. Pensé que en este momento era yo el que tenía que ayudar al club bajándome el salario, poniendo mi granito de arena y aportando lo que yo pueda para ayudar a conseguir el objetivo" del ascenso a Primera.

Llegado a este punto, el extremo del Cádiz CF no oculta lo que supone el presidente para él. "Es especial, de cariño.Tengo una relación casi familiar con él y por eso nunca iba a hacer nada que le perjudicase a él ni le perjudicase al club. Al final se decidió renovar con una serie de cláusulas y me quedaba muy feliz porque al final Paco López también hizo mucho para que me quedase".

La situación en la Liga, con el equipo más cerca del descenso que de la zona alta. "La derrota del otro día es una pena, porque creo que necesitamos esos tres puntos para hacer ese clic, para quitarnos ese bloqueo mental que que tenemos", añadiendo lo mismo que dice el técnico: "El club busca un psicólogo para arreglar las cabezas de los jugadores".

Alejo presume de plantel hasta límites insospechados. "Somos la mejor plantilla de Segunda División, por nombres, por bagaje, por partidos en Primera, por experiencia... Eso creo que tenemos que asimilarlo. Somos el Real Madrid o el Barcelona de Segunda. Cuanto antes lo asumamos y antes lo sepamos, mucho mejor", afirmaba convencido del potencial de los amarillos.

Pero el cadista pones los pies en el suelo para exponer una realidad. "Tenemos que ser conscientes de que la categoría es muy complicada, cada rival es capaz de ganarte en tu campo y tú eres capaz de ganar en cualquier campo. Se vio en el líder, el Racing, que pierde con un Cartagena que venía de una muy mala dinámica. Al final creo que va a ser la tónica de la Segunda, el que consiga encadenar unos buenos resultados consecutivos positivos creo que va a ser el que está arriba. Y yo creo que una vez nosotros nos colemos arriba va a ser muy complicado bajarnos de ahí", lanzaba entre el deseo y el convencimiento.