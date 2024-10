Por qué Huesca es una plaza complicada para el Cádiz CF

El viernes 4 de octubre se cumplirá más de 14 años desde que el Huesca y el Cádiz CF se vieron por primera vez las caras en un partido de la competición liguera disputado en la capital de la provincia oscense; fue un 13 de junio de 2010. Luego se han medido en otras cuatro oportunidades en similares circunstancias, tres de esos choques correspondientes a la categoría de plata del fútbol español y uno, el último, a la máxima categoría. El balance global de esos cinco enfrentamientos es de una victoria, dos empates y el mismo número de derrotas.

Especialmente triste es el recuerdo del encuentro que sirvió para abrir esta relación, el de la penúltima jornada de la temporada 2009/10. La decepcionante derrota encajada contra una escuadra entrenada por el gaditano Antonio Calderón propició que el Cádiz CF pasara a no depender de sí mismo en la jornada definitiva para obtener la salvación. Ganar en el entonces Carranza al Numancia no bastó al no fallar los rivales directos, por lo que aquel equipo amarillo, que entrenaba Víctor Espárrago, descendió por última vez a la desaparecida Segunda B (hoy denominada Primera Federación).

Hay un antecedente en tierras oscenses en Copa del Rey que corresponde a la campaña 1990-91. Un 13 de diciembre de 1990 el Cádiz CF sacó un empate sin goles en la tercera ronda del torneo del ko. En aquel curso equipo gaditano militaba en Primera División y el conjunto aragonés lo hacía en el grupo II de Segunda B.

TEMPORADA 2009-2010: HUESCA, 2-CÁDIZ, 1

Huesca: Doblas, Rico, Corona, Dorado, De la Vega, Luis Helguera, Sastre (Sorribas), José Végar (Gallardo), Gilvan, Camacho y Rodrigo (Moisés). Entrenador: Antonio Calderón.

Cádiz: Dani Miguélez, Cifuentes, De la Cuesta, Dani Fragoso, Raúl López, Fleurquin, Erice (Ormazábal), Enrique, Jaume Costa (López Silva), Ogbeche y Diego Tristán (Toedtli). Entrenador: Víctor Espárrago.

Goles: 0-1 (5') Enrique. 1-1 (34') Luis Helguera. 2-1 (78') Camacho.

Árbitro: Lizondo Cortés. Expulsó a los locales Luis Helguera (64’) y Gilvan (91’).

Fecha: Partido jugado el 13 de junio de 2010, correspondiente a la 41ª jornada de Segunda División A.

TEMPORADA 2016-2017: HUESCA, 1-CÁDIZ, 1

Huesca: Sergio Herrera, Akapo, Carlos David, Íñigo López, César Soriano, Aguilera, Melero, Ferreiro (Vadillo), David López (Alexander González), Samu Saiz y Vinicius (Sastre). Entrenador: Juan Antonio Anquela.

Cádiz: Alberto Cifuentes, Carpio, Servando, Sankaré, Luis Ruiz, Garrido, José Mari (Aitor García), Abdullah (Santamaría), Imaz (Salvi), Aketxe y Ortuño. Entrenador: Álvaro Cervera.

Goles: 1-0 (55') Samu Saiz, de penalti. 1-1 (93') Ortuño.

Árbitro: Pérez Pallas.

Fecha: Partido jugado el 15 de abril de 2017, correspondiente a la 34ª jornada de Segunda División A.

TEMPORADA 2017-2018: HUESCA, 1-CÁDIZ, 0

Huesca: Remiro, Alexander González, Pulido, Jair, Akapo, Luso, Melero, Sastre, Vadillo (Ávila), Gallar (Carlos David) y Cucho Hernández (Ferreiro). Entrenador: Rubi.

Cádiz: Alberto Cifuentes, Carpio, Kecojevic, Mikel Villanueva, Brian, Garrido, Abdullah (José Mari), Aitor García (Moha), Álvaro García, Rubén Cruz (Barral) y Carrillo. Entrenador: Álvaro Cervera.

Gol: 1-0 (11') Sastre.

Árbitro: Pulido Santana.

Fecha: Partido jugado el 21 de octubre de 2017, correspondiente a la 11ª jornada de Segunda División A.

TEMPORADA 2019-2020: HUESCA, 1-CÁDIZ, 1

Huesca: Álvaro Fernández, Pedro López, Insúa, Pulido, Luisinho, Mosquera, Juan Carlos (Javi Galán, 77'), Mikel Rico, Mboula (Okasaki, 57'), David Ferreiro y Rafa Mir (Doukouré, 88').

Cádiz: Alberto Cifuentes, Iza, Cala (Marcos Mauro, 28'), Fali, Pacha Espino, Bodiger, Edu Ramos (Álex Fernández, 68'), José Mari (Salvi, 79'), Choco Lozano (Pombo, 79'), Jurado y Álvaro Giménez (Nano Mesa, 79').

Goles: 1-0 (68') Okasaki. 1-1 (96') Álex Fernández, de penalti.

Árbitro: Trujillo Suárez.

Fecha: Partido jugado el 24 de junio de 2020, correspondiente a la 35ª jornada de Segunda División A.

TEMPORADA 2020-2021: HUESCA, 0-CÁDIZ, 2

Huesca: Andrés Fernández, Maffeo, Pulido, Siovas, Javi Galán, Mosquera, Eugeni (Borja, 52'), Juan Carlos (Joaquín Muñoz, 52'), David Ferreiro (Escriche, 72'), Okasaki y Rafa Mir (Sergio Gómez, 72').

Cádiz: Alberto Cifuentes, Iza, Marcos Mauro, Cala (Fali, 46'), Pacha Espino, José Mari (Augusto Fernández, 64'), Jonsson (Bodiger, 46'), Álex Fernández, Salvi (Iván Alejo, 80'), Pombo y Negredo (Malbasic, 69').

Goles: 0-1 (10') Negredo. 0-2 (82') Pombo.

Árbitro: Soto Grado.

Fecha: Partido jugado el 20 de septiembre de 2020, correspondiente a la segunda jornada de Primera División.