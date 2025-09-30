El increíble agujero en defensa de un rival del Cádiz CF que aspira al ascenso

El Racing de Santander, uno de los rivales del Cádiz CF en Segunda División, volvió a demostrar ante el Andorra la fragilidad defensiva que le lleva haciendo mella desde el pasado noviembre, y es que, con los dos goles que recibió frente al conjunto del principado, ya son 18 jornadas consecutivas encajando gol.

La última vez que el conjunto de José Alberto López dejó su puerta a cero fue el pasado 29 de marzo, en la jornada 33 de la temporada 204/25, frente al Real Zaragoza en los Campos de Sport (2-0).

Desde noviembre de 2024, en la competición doméstica, el equipo montañés solo ha sido capaz de dejar su portería a cero en dos ocasiones, una en enero, frente al Racing de Ferrol (6-0), y otra también en marzo, contra el Elche (2-0).

Desde el club verdiblanco se ha fijado como objetivo el ascenso a Primera División después de estar dos años codeándose con los de arriba, aunque parece que con tantos goles recibidos es prácticamente imposible, o así hablan los datos de temporadas anteriores.

Y es que en estos momentos, el cuadro santanderino lleva 14 tantos encajados en siete jornadas, es decir, una media de dos goles por partido.

En las últimas seis temporadas, desde la 2019/20, los equipos que han ascendido suelen encajar de media, como mucho, un tanto por encuentro, a excepción del Elche en 2020, cuando encajó 44 tantos en las 42 jornadas, es decir, una media de 1,05 goles por partido, por lo que los números que lleva el Racing ahora parecen alejarles de ese sueño.

De hecho, el técnico asturiano del Racing, en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Andorra, dejó claro lo incómodo que se sentía encajando tanto y, sobre todo, con la facilidad que sus rivales encuentran la portería defendida hasta el momento por Jokin Ezkieta.

Lo cierto es que José Alberto insiste en que trabaja mucho la defensa y que está buscando todo tipo de soluciones, algo que no se le puede negar, ya que, en estos siete primeros envites ha probado todo tipo de futbolistas, ya no solo en la parcela defensiva, sino también en otras demarcaciones buscando ese equilibrio que le permita ser un equipo más fiable.

Y es que, todos los encuentros que ha conseguido ganar, fueron los cuatro primeros, el Racing ha hecho tres goles o más, una media que, a priori, parece imposible mantener durante toda la temporada.