Por qué es tan importante la victoria del Cádiz CF en el Trofeo

La de la noche del sábado no fue una victoria más del Cádiz CF en el Trofeo Ramón de Carranza. El triunfo sobre el Córdoba en la tanda de penaltis da paso a que la undécima monumental copa llegue a las entrañas del club.

Es el mismo número de títulos que tiene el Atlético de Madrid, que hasta la edición de este año era el que mandaba en el 'Trofeo de los trofeos'. Además, se trata del quinto título para los cadistas en este siglo (2006, 2011, 2020, 2023 y 2025) por cuatro del conjunto colchonero (2003, 2014, 2015 y 2022).

Por detrás en esta clasificación se encuentra el Sevilla, con siete copas como vencedor, mientras que le siguen con seis el Real Madrid y el Real Betis.

Hay que tener presente que el Cádiz CF no participa de forma fija en el Trofeo Carranza hasta el inicio de la década de los años 80, por lo que parte en desventaja respecto a la mayoría de sus rivales en el torneo. Todo ello sin olvidar las numerosas campañas del equipo en Segunda División B, cuando los adversarios eran de la máxima categoría.

En la próxima edición el equipo amarillo tendrá la posibilidad de reinar en su torneo si es capaz de asegurarse el título por segunda vez de forma consecutiva, lo que logró en dos ocasiones.