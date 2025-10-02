El importante papel de Rubén Alcaraz en el Granada tras ser despedido por el Cádiz CF

El centrocampista Rubén Alcaraz fue despedido por el Cádiz CF el pasado 31 de agosto y una vez que era agente libre firmó por el Granada. Se convirtió por tanto en rival de los amarillos en Segunda División.

Su actual equipo vive una situación complicada en zona de descenso aunque el pasado fin de semana logró su primera victoria de la temporada al ganar 0-1 en el erreno del Huesca. El medio está teniendo protagonismo en la progresión del cuadro rojiblanco. De hecho, el jueves 2 de octubre destacó la "mejoría importante" que ha tenido el Granada en las últimas semanas y espera que la confirme el próximo sábado en el Nuevo Los Cármenes ante la Real Sociedad B porque tienen "unas ganas tremendas de ganar en casa".

"Veníamos diciendo en las últimas semanas que nos faltaba corregir pequeños detalles y hemos estado trabajando en ello. El equipo va teniendo una mejoría importante, va dando pasitos, lo está demostrando, y así pudo llegar el punto de Burgos y la victoria de Huesca", indicó este jueves Rubén Alcaraz en rueda de prensa.

El centrocampista destacó de esta semana de trabajo "la felicidad del día a día" y que "cuando uno gana todo sale mejor y crees más en lo que haces", por lo que dejó claro que la victoria de la pasada jornada ante el Huesca (0-1) "es fruto del trabajo del entrenador y del grupo".

"Hay que seguir el camino porque aunque haya llegado esa victoria todavía no hemos hecho nada. Queremos ganar en casa porque tenemos unas ganas tremendas de hacerlo, de darle una alegría a la afición y darnos una alegría a nosotros", sentenció.

Rubén Alcaraz reconoció que "cuesta empezar cuando los ciclos son nuevos" y que ellos no han "empezado bien" pero que "esto es una carrera de fondo" y van "poco a poco".

Rubén Alcaraz calificó el partido del sábado ante la Real Sociedad B como "una oportunidad muy buena para que todo el mundo vea que el equipo ha dado un paso adelante y está trabajando bien".

Sobre el filial donostiarra aseveró que "lleva unos partidos que no consigue la victoria pero son chavales que están cerca del primer equipo, jugadores con muchas ganas e ilusión de hacerlo bien".

"Es un equipo correoso aunque los resultados de las últimas jornadas no se reflejen en la clasificación", agregó sobre el cuadro vasco.

Rubén Alcaraz, que ha sido titular en los últimos partidos del Granada, se mostró "muy contento de poder participar" y "siempre con disponibilidad de lo que requiera el entrenador" tras llegar al equipo en el mercado libre "con toda la ilusión y las ganas del mundo".