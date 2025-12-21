Las imágenes del Cádiz CF-Castellón

El Cádiz CF se marchó de vacaciones de Navidad con una importantísima victoria ante el Castellón por 2-0, con sendos tantos de Dawda Camara. Los de Gaizka Garitano aprovecharon dos contras perfectamente llevadas por Álvaro García Pascual para volver a ganar en el Nuevo Mirandilla dos meses después de la última ocasión, frente al Huesca.
De esta forma, el Cádiz CF suma 30 puntos, colocándose en sexta posición, lo que le daría derecho a jugar el playoff de ascenso a LaLiga EA Sports.
