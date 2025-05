El Huesca sabe dónde está la dificultad para vencer al Cádiz CF

La SD Huesca, rival del Cádiz CF este próximo domingo 25 de mayo (18:30 horas), continúa su camino de preparación para la cita frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla y Diego González expresa que "necesitamos ganar y esperar que fallen otros". El jugador del conjunto oscense expresa el sentir de su vestuario.

Hacer los deberes frente al Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla y esperar. "Lo que podemos controlar es seguir trabajando de la misma forma. Esperamos un partido muy complicado porque ellos van a querer terminar su temporada en casa con una victoria. Estamos enfocados en ganar, en poder vivir una tarde buena en El Alcoraz en la última jornada. Nosotros tenemos que hacer lo que depende de nosotros, ganar".

El defensa central del Huesca tiene las cuentas claras para que su equipo aspire a la fase de ascenso. "Faltan seis puntos, estamos a cuatro y tenemos opciones. Eso habla muy bien de la temporada que estamos haciendo. Es fundamental ir a Cádiz y ganar. Tenemos que tener esa fe de que va a suceder y esa convicción de que vamos a ir a Cádiz y ganar", dice Diego sobre la situación clasificatoria.

Saca pecho del grupo humano que defiende el escudo del Huesca. "El gran valor que tiene esta plantilla, más allá de que deportivamente hemos hecho un año muy bueno, es lo humano. Hay muchísimos futbolistas que hemos tenido un rol secundario que hemos aportado mucho al equipo. Hay un trabajo muy grande que no se ve. Es el fuerte de esta plantilla", apunta Diego sobre el vestuario antes de añadir las sensaciones por el triunfo de la pasada jornada, remontada incluida, sobre el Elche (2-1). "Fue muy bonito por la forma en que lo hicimos y contra el rival que lo hicimos. Nos da muchísima energía para encarar estos dos últimos partidos y seguir creyendo", expresaba sobre la última victoria.

A nivel personal, este central zurdo que puede actuar como lateral reconoce que está satisfecho con su papel. "Lo necesitaba, vengo participando poco, todos queremos jugar. Cuando estás viviendo situaciones complicadas, poder vivir una tarde como la del otro día para mí es un chute de energía muy grande y me hace encarar estas dos últimas jornadas con otra cara. Hago una valoración súper positiva de mi temporada. Siempre que se me ha dado la oportunidad, he aprovechado los minutos. He crecido como jugador, he aumentado polivalencia porque ahora puedo jugar de pivote también, así que contento con eso y con la temporada del equipo que es lo fundamental", finalizaba.