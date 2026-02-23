Horario y dónde ver en televisión el partido Cádiz CF - Real Sociedad B

El Cádiz CF tiene la última palabra en la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion que se clausura el lunes 23 de febrero con el encuentro ante la Real Sociedad B que tiene como escenario el estadio Nuevo Mirandilla.

El conjunto amarillo está abocado a reaccionar de una vez después de haber sumado sólo un punto de 15 posibles en los cinco capítulos iniciales de la segunda vuelta. La única manera de superar la dinámica negativa es con una victoria en casa delante de una afición que espera lo mejor de su equipo. Ni siquiera le vale un empate como el que logró en el campo del Burgos en el capítulo anterior (1-1).

El equipo entrenado por Gaizka Garitano se enfrenta a un adversario plagado de jóvenes futbolistas que derrochan calidad e intensidad sobre el césped. El filial donostiarra se presenta en territorio gaditano después de enlazar dos triunfos seguidos ante el Andorra (1-2) y el más reciente frente al Málaga (2-1). Esos dos resultados anticipan la complejidad de un envite que obliga a los amarillos a realizar una actuación muy seria, sobre todo en las áreas.

El choque de la primera vuelta entre ambos contendientes se resolvió con un empate (3-3) en San Sebastián con aquel doblete de Iuri Tabatadze en los instantes finales. El georgiano es baja desde que se lesionó a mediados de enero y no podrá competir hasta la próxima temporada 2026-27.

El preparador cadista puede contar con Brian Ocampo tras cumplir el extremo un partido de sanción y Suso vuelve a la convocatoria después de tres meses de ausencia por una una lesión muscular de la que ya se ha recuperado. Lo normal es que el gaditano empiece en el banquillo y tenga minutos durante la segunda mitad.

Horario del Cádiz CF - Real Sociedad B

El encuentro entre el equipo amarillo y la escuadra guipuzcoana correspondiente al episodio 27 de LaLiga Hypermotion (Segunda División) se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 20:30 horas (ocho y media de la noche).

Dónde ver el Cádiz CF - Real Sociedad B

El duelo que dirimen el cuadro gaditano y el conjunto vasco se puede ver en directo por televisión a través del canal LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas (Movistar, Orange, Dazn). También puede seguir el desarrollo del partido a través de la narración online de Diario de Cádiz.