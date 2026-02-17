Un histórico rival del Cádiz CF en apuros que lleva tres entrenadores esta temporada

El Real Valladolid, uno de los clubes históricos del fútbol español y uno de los rivales del Cádiz CF en Segunda División, se encuentra en puestos de descenso a Primera Federación cuando restan dieciséis jornadas para el final de LaLiga Hypermotion, sin constantes y encomendado a Fran Escribá, su tercer entrenador esta campaña, para frenar una debacle deportiva e institucional. De recién descendido de la máxima categoría pasa a correr peligro de bajar otro peldaño más.

Cuatro derrotas consecutivas en las que ha recibido trece goles y siete de treinta puntos obtenidos en las últimas diez jornadas han relegado a puestos de descenso al Real Valladolid, decimotercer club en la clasificación histórica del fútbol español.

Así lo acreditan sus 47 temporadas en primera división, justo la mitad de las 94 que cumple la Liga durante la actual campaña, instituida en 1928 pero con el paréntesis obligado durante los tres años de la guerra civil (1936-1939).

El Real Valladolid ha logrado 1.641 puntos en los 1.656 partidos jugados en primera división desde que debutó en la máxima categoría del fútbol español en la temporada 1948/49.

Hace 55 años

El último gran fracaso del club castellano data de la temporada 1969/70 cuando descendió de segunda a tercera división (hasta 1977 no fue creada la 2ª B como categoría intermedia, extinguida en 2021), aunque retornó de inmediato a la segunda, en 1971.

Desde entonces, durante los 55 que median entre 1971 y 2026, los de Pucela han jugado 33 temporadas en primera y 22 en segundas, con periodos de estabilidad y éxitos deportivos como el vivido entre 1980 y 1992, con la consecución de un Copa de la Liga (1984), la disputa de una final de la Copa del Rey (1989) y varias participaciones en la Recopa de Europa y UEFA.

Tras la desaparición en 2021 de los cuatro grupos de 2ªB, la liga española se dividió en el fútbol profesional (primera y segunda gestionados por la LFP) y fútbol aficionado (1ª, 2º y 3ª RFEF bajo la dirección de la Federación Española de Fútbol).

Las diferencias económicas entre una y otras son abismales debido a la diferencia de ingresos por retransmisiones televisivas, publicidad y asignaciones fijas, entre otros conceptos, hasta el punto de determinar la viabilidad de un club su militancia en la LFP o en las categorías RFEF.

Rivales directos

Buena parte del futuro del Real Valladolid como institución para por su permanencia en la segunda división, que deberá pelear junto a otros clubes de Castilla y León (Mirandés y Cultura Leonesa) igualmente amenazadas con el descenso a 1ª RFEF y su desaparición momentánea del fútbol profesional.

De ello se encargará Fran Escribá (Valencia, 1965) en las dieciséis jornadas que restan para el final de la competición y en las cuales el Real Valladolid deberá medirse con rivales directos en ese objetivo: Cultural Leonesa, Mirandés, Zaragoza, Huesca, Real Sociedad B y Andorra). El Cádiz CF visitará al cuadro pucelano en la 33ª jornada, en plena Semana Santa.

Tras formarse como entrenador en las categorías inferiores del Valencia, Escribá debutó en un banquillo profesional como ayudante de Quique Sánchez Flores en el Getafe, equipo al que entrenó ya en solitario (2015) antes de recalar en Villarreal (2016) en el Celta (2019) y en el Elche (2021), todos ellos en primera división.

En segunda ha dirigido al Elche (2012), Zaragoza (2022) y Granada (2024) que ha sido su último destino en un banquillo.

Tras la llegada de Escribá, el Real Valladolid deja atrás diecinueve jornadas con Guillermo Almada en el banquillo (24 puntos) y siete de Luis García Tevenet (4 puntos), hasta sumar los 28 actuales en los que se ha estancado el equipo albimorado desde hace cuatro jornadas en las que ha sumado otras tantas derrotas con una media de tres goles recibidos por partido.