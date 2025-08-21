¿Hay garantías suficientes en el Cádiz CF con el portero Víctor Aznar?

Si no se produce una sorpresa a última hora en el mercado, David Gil y Víctor Aznar serán los porteros profesionales del primer equipo del Cádiz CF. Fer Pérez hará las veces de tercer cancerbero.

Es la campaña en la que el hispano-brasileño da el salto definitivo después de cuatro años en el filial, y tiene una oportunidad inesperada ante el proceso recuperatorio de David Gil, que ya causó baja en la primera jornada ante el Mirandés (1-0) y no parece que vaya a estar para el desplazamiento a Leganés.

En el estreno liguero Víctor Aznar fue capaz de mantener cerrado el cerrojo de su portería, pero es cierto que el conjunto burgalés apenas se acercó con peligro. Sin embargo, en uno de esos intentos puso el corazón del cadismo en un puño cuando en una salida el balón acabó en el fondo de la red.

Tras unos segundos de cierta confusión, el árbitro decretó falta, si bien no quedó claro si fue en el salto del jugador del Mirandés con el cancerbero del Cádiz CF o una mano de un rival en esa misma acción. Y es que esa falta no la vio casi nadie salvo el colegiado. Menos aún los que tuvieron la posibilidad en ese momento de ver la repetición de la jugada a través de la pequeña pantalla.

La cuestión es que el runrún fue incuestionable porque la acción dejó preocupación más allá del posible empate; fue una duda sobre si la portería del equipo está cubierta de forma adecuada.

David Gil ha demostrado en muchas ocasiones que está preparado para sumar en favor del equipo y se ganó un sitio en el once la campaña pasada después de años a la sombra de Alberto Cifuentes y Conan Ledesma. Pero el madrileño se lesionó al final de la pasada temporada y, por el momento, es el 'refuerzo' del filial el que asume la responsabilidad.

La temporada y las actuaciones de uno y otro marcarán si la portería del Cádiz CF está cubierta con todas las garantías. Por el momento solo existe la lógica duda.