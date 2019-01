“Hay que hacer un partido en consonancia con los que dan los tres puntos”

El entrenador del Cádiz ha atendido este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal a los medios de información para su comparecencia previa al encuentro de este sábado contra el Mallorca en el Ramón de Carranza. Álvaro Cervera avisa de la dificultad del rival y admite que en las próximas citas se comprobará dónde puede estar el equipo.

“Lo principal es ganar, sumar de tres en tres, y para eso tenemos que hacer un partido en consonancia con los que dan los tres puntos, de los nuestros, intenso, de mucho trabajo para ganar; si encima es vistoso, mejor. Va a ser muy difícil. Hay muchos condicionantes complicados”.

El técnico analiza al adversario y también los problemas del conjunto amarillo que siguen sin ser resueltos. “Ellos han cambiado respecto a cómo jugaban al principio. Antes con dos puntas y hasta ahora con uno, aunque es verdad que han fichado dos delanteros. Con las dos maneras han ganado y con las dos les ha ido regular. Pero lo principal es lo que estemos dispuestos a hacer. Es cierto que seguimos con el hándicap de las bandas, más que de las bandas de la frescura en las bandas, pero creo que se va a solucionar”.

Aunque es consciente de lo que viene por delante, prefiere prestar atención únicamente al duelo de este sábado. “En el cuerpo técnico hay algunos que sí miran los siguientes partidos, pero en mi caso sólo me fijo en el inmediato porque me gusta centrarme, porque de lo contrario piensas que el otro es más importante y piensas en reservar. El de ahora es complicado y luego habrá dos salidas (Oviedo y Alcorcón) muy complicadas. Creo que se verá la medida de si vamos a pelear por una cosa o por otra”.

¿Se encuentra el Cádiz lejos de la buena racha que firmó entre octubre y diciembre? "La primera vuelta fue un poco de mentira porque ni fuimos muy malos ni muy buenos. Estar bien depende de la disposición y de cómo jugamos. Ganamos ocho seguidos porque fuimos muy correosos y físicamente estuvimos muy bien. ¿Lejos ahora? Según si somos capaces de mostrar el nivel que mostramos. Luego, en el juego, tendremos cosas mejores o peores”.

Obviamente, también influyen bajas como la de Sergio Sánchez… “Todo influye. Es verdad que Sergio tira al equipo para delante y así presionamos más arriba. Cuando haces lo que sabes hacer es una virtud, pero cuando haces lo que no sabes, un problema. No ha entrenado en toda la semana y no llega. Me preocupa pero como lo veo más preocupado a él, si encima los de alrededor nos preocupamos, peor. Espero que salga todo bien lo antes posible”.

En cuanto a cómo solucionará el problema que supone la baja de un fijo como el centrocampista roteño José Mari, sancionado por su expulsión en Almería, anuncia que habrá doble pivote seguro. “Se supone con Álex junto a Garrido”. ¿Y Salvi? Al ser su forma explosiva, igual puede aguantar menos, pero creo que ya está para jugar de inicio”.

Sobre el Mallorca, admite que no le preocupa tanto cómo pueda cubrir una baja como el hecho de si sale con uno o dos delanteros. “La duda es si jugará con uno o dos puntas, que es lo que te puede hacer cambiar un poquito”.

Igualmente, insiste en la dificultad que entrañará el cuadro balear en la Tacita de Plata. “Que haya perdido en Pamplona o Almería no nos viene bien”. Y recuerda lo sucedido en la primera vuelta en Son Moix. “Allí por momentos fuimos lo que hemos sido en los momentos malos de la temporada, buscamos otras cosas y en la búsqueda casi nos perdimos nosotros”.