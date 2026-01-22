El Granada traspasa al extremo que birló al Cádiz CF en verano

El Granada anunció el traspaso del extremo senegalés Souleymane Faye al Sporting de Portugal, lo que supone la segunda salida y el cuarto movimiento en la plantilla del club rojiblanco en este mercado invernal. La venta se produce pocos días antes del encuentro de Liga entre el Cádiz CF y Granada que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo sábado 24 de enero (21:00 horas).

El Granada ganó al Cádiz CF el pasado verano en la puja por el futbolista que entonces pertenecía al Betis. El club rojiblanco se rascó el bolsillo y pagó en torno a 600.000 euros a la entidad del Benito Villamarín. La operación le salió redonda al Granada desde el punto de vista económico porque seis meses después lo traspasó al equipo portugués por un mínimo de 6 millones.

El traspaso de Faye, de 22 años, se ha cerrado tras varios días de negociaciones entre el Granada y el club lisboeta, lo que conllevó que el extremo, internacional con las categorías inferiores de la selección de Senegal y en una ocasión con la absoluta, no fuera convocado para los dos últimos partidos oficiales del equipo granadino, contra el Castellón y el Eibar.

El coste de su traspaso al Sporting de Portugal ronda los 6,5 millones de euros más dos en variables y el Granada se reserva un pequeño porcentaje de una futura venta, según ha publicado la prensa portuguesa.

Con la salida de Faye, el técnico del Granada, José Rojo 'Pacheta', pierde a uno de los jugadores más desequilibrantes de su equipo, que, ya sin el senegalés en sus filas, no ha sido capaz de marcar en sus dos comparecencias ligueras más recientes.

Souleymane Faye llegó al Granada el pasado verano procedente del filial del Betis y ha disputado con el cuadro rojiblanco 21 partidos oficiales, en los que marcó dos goles y dio cinco asistencias.

Esta es la segunda salida y el cuarto movimiento del Granada en el mercado invernal tras la marcha del medio camerunés Martin Hongla al Aris griego y las incorporaciones del lateral Álvaro Lemos, que ha llegado libre desde el Oviedo, y del delantero uruguayo Gonzalo Petit, cedido por el Betis.