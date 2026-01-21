El Granada deja muchas dudas tras el partido del Eibar y a la espera del Cádiz CF

El Granada CF logró ante el Eibar su undécimo empate de la temporada. El 'Rey del empate' de Segunda División volvió a ejercer como tal. Pero lo hizo dejando muy preocupada a su afición, que no ve al equipo con capacidad suficiente de dar un golpe en la mesa y ganar dos partidos seguidos que los alejen de la zona peligrosa. Es cierto que los rojiblancos no pierden, o lo hacen poco, pero tampoco ganan y puntito a puntito el objetivo de la permanencia se aleja cada jornada que pasa. Todo ello a la espera de visitar al Cádiz CF este próximo sábado (21:00 horas).

Los de Pacheta son, junto al colista Mirandés, el equipo que menos encuentros ha vencido en las veintidós jornadas que se llevan disputadas. Únicamente ha ganado cuatro encuentros y de ellos, solo dos en Los Cármenes, de donde han volado ya nada menos que 23 puntos. Una auténtica barbaridad. Sin embargo, la imagen ofrecida ante el cuadro eibarrés dejó muy insatisfecha a la grada, cuya última alegría se la dio su equipo el pasado 9 de noviembre ante el Real Zaragoza.

Debutó con los rojiblancos Gonzalo Petit, uno de los dos fichajes invernales realizados por la entidad. Pero no demostró absolutamente nada. No ganó apenas duelos y tampoco tuvo opciones de remate, aunque en ese sentido él no es que se las tiene que generar sino sus compañeros y ahí falló el Granada CF. El uruguayo es un rematador, pero si no le llegan centros ni el equipo pisa área, será muy complicado que sea el refuerzo deseado. Acaba de llegar y no tiene culpa de nada, aunque quizá otorgarle la responsabilidad a un chico de 19 años no sea el mejor plan para sacar al equipo de de la zona de descenso.

Pocos argumentos

Sin Faye en el equipo, a veces criticado por sus malas decisiones, es evidente que el cuadro de Pacheta ha perdido desequilibrio por banda. El senegalés, cuando estaba enchufado, era determinante en este equipo con sus carencias, que las tiene. Salvo Rodelas, no hay otro futbolista en la plantilla con esa capacidad por banda izquierda. En la derecha sí cuenta con Álex Sola quien, por cierto, ha bajado su rendimiento en las últimas jornadas. Además, la nueva posición de Jorge Pascual no le sentó nada bien al equipo. Se le vio incómodo, cometió errores gravísimos y tampoco llegó al área con peligro. Quizá es el momento de darle una oportunidad por dentro a Pablo Sáenz, que cuando salió realizó tres acciones de peligro, algo que sus compañeros no hicieron.

Restan más de diez días para que finalice el mercado invernal de fichajes, que lo hará el 2 de febrero, y el Granada CF, con la próxima salida de Faye, tendrá recursos para fichar más futbolistas, que hacen falta y mucho. Sin el traspaso aún confirmado del extremo, la extraña comisión deportiva que formó el club ha podido firmar, e inscribir que no es algo baladí, a Petit y Álvaro Lemos. Cuando se concrete la marcha de Faye y LaLiga tenga toda la documentación, se podrán acometer otras operaciones. Un extremo es necesario así como otro delantero pues los partidos se deciden en las áreas. La idea era contratar un tercer portero para cuando haya parones con motivos de los compromisos internacionales de Astralaga y Luca Zidane, y también se habla de un centrocampista. Habrá que decidir porque no habrá dinero para todo, pero es claro que habrá más movimientos porque está en juego el fútbol profesional con todo lo que ello conlleva, también para los que cobran del club.