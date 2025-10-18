Granada, paraíso deseado por la afición del Cádiz CF

La buena marcha del Cádiz CF en la Liga eleva de forma notable el impulso de los seguidores por estar cerca de su equipo. El liderato es un argumento que ilusiona hasta límites insospechados y ese tirón se está notando a todos los niveles. El último ejemplo apunta al próximo desplazamiento.

Y es que el cadismo mira a la cita de Granada como una ocasión ideal para disfrutar de su equipo y de un gran fin de semana en una ciudad con mucho tirón. La prueba de esto es que en la mañana de este sábado, una vez que se activó la plataforma, las entradas dispensadas por el Granada CF han volado en pocos minutos.

La cuestión es que muchos cadistas se han quedado sin una localidad y la esperanza de estos es que llegue una nueva remesa que permita tener opciones a una entrada. El encuentro que jugará el Cádiz CF en el Nuevo Los Cármenes el sábado 25 de octubre, a partir de las seis y media de la tarde, es un caramelo que todos quieren saborear, de ahí a que las localidades hayan durado un suspiro.

Este derbi siempre entra por los ojos, si bien la trayectoria del conjunto amarillo provoca que existan unas ganas enormes por estar ese fin de semana en la capital granadina para disfrutar del equipo cadista y de todo lo que representa esa ciudad.