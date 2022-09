El golazo con Australia del jugador del Cádiz CF Awer Mabil

Awer Mabil, integrante de Australia, es uno de los cinco jugadores del Cádiz CF que afronta compromisos internacionales durante el parón de la Liga junto con Víctor Chust (España sub'21), Theo Bongonda (Congo), Santiago Arzamendia (Paraguay) y Brian Ocampo (Uruaguay).

Mabil fue el primero en entrar en acción con el partido amistoso entre Australia y Nueva Zelanda que se disputó a mediodía del jueves 22 de septiembre en el Suncorp Stadium, en la ciudad australiana de Brisbane.

El extremo del Cádiz CF formó parte del once inicial y se situó en la banda izquierda. Tuvo bastante protagonismo hasta el punto de ser el autor del único tanto en la primera parte. Los socceroos se fueron al descanso con una ventaja por la mínima gracias al golazo de Mabil en el minuto 32.

El jugador del conjunto amarillo controló el balón, avanzó con velocidad, se deshizo de un contrario y soltó un derechazo desde la frontal del área con el que alojó en cuero el portería pegado a un poste. Fue el único tanto del partido. La aportación del futbolista fue decisiva porque suyo fue el gol de la victoria (1-0). Jugó 69 minutos antes de ser sustituido.

