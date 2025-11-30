Garitano: "Para ganar tienes que sufrir y competir como lo hemos hecho"

Rueda de prensa de Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, después de la victoria de su equipo en Córdoba (1-2). Una primera parte discreta y una segunda mejor en la que la puntería abre la puerta para que el conjunto amarillo corte la mala racha que acumulaba desde hace seis jornadas.

El entrenador del equipo cadista estaba con otro semblante por lo que supone respirar con un triunfo que supone una dosis de calma y confianza para lo que está por llegar a partir de ahora.

En sus palabras, Garitano expresaba sus decisiones a medida que el choque iba pasando fases. "Está claro que corres riesgos cuando juegas con cuatro arriba. Fuera de casa llevábamos tiempo sin hacer ocasiones de gol y sin marcar", agregando en su reflexión que "hoy sabíamos que podíamos sufrir aquí porque ellos tienen mucha calidad y meten mucha gente por delante del balón, pero sabíamos que también dejan espacios".

El preparador del Cádiz CF se quedaba con una lectura primordial en el balance general del encuentro, al afirmar que "hemos tenido mejores o peores momentos en el primer tiempo, aunque lo hemos intentado en todo momento". "A raíz del gol sí hemos estado mejores. Hoy se ha competido muy bien", añadiendo que "ya sabemos que para ganar tienes que sufrir y competir como lo hemos hecho".