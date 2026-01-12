Ganar en Albacete, un reto histórico para el Cádiz CF

La del próximo domingo, día 18 de enero (18:30 horas), será la 14ª ocasión en la que el Cádiz CF se presente en Liga en Albacete, donde le espera un rival que continúa en problemas clasificatorios con la zona baja. En una trayectoria contraria a la de los amarillos, el cuadro albaceteño coquetea con demasiado peligro con las posiciones que conducen a Primera Federación.

Antes el duelo de la pasada temporada, que se saldó con derrota amarilla por 3-0, hacía cinco años que el Cádiz CF y el Albacete no se veían las caras en el Carlos Belmonte. Fue en la última campaña cadista en Segunda antes del ascenso. Aquella cita acabó con derrota (1-0) como consecuencia de un gol de Zozulia en el minuto 92.

Para encontrar la última vez que los amarillos salieron airosos de ese feudo hay que trasladarse al 4 de octubre de 2009, cuando se impusieron 0-1 gracias a un tanto de Nano González. Ambos equipos estaban en Segunda División, aunque en la última jornada el Cádiz CF descendió a la desaparecida Segunda B.

La primera ocasión en la que estos dos conjuntos se vieron las caras en competición oficial fue en la temporada 1961-62, en la categoría de plata. Derrota clara de los gaditanos (3-0), que estaban dirigidos en el banquillo por José Luis Riera. Tres décadas se hizo de rogar el segundo cara a cara (1991-92), en Primera División. El Cádiz CF ganó 0-1 tras hacer Kiko Narváez el único gol del encuentro.

El segundo y último antecedente con los dos equipos en Primera se saldó con un marcador muy doloroso para el cuadro cadista porque salió goleado (5-0). Fue en la campaña en la que bajó a Segunda después de su etapa más larga de la historia en la elite.

Hay un cruce muy recordado en el curso 2011-12, en la fase de ascenso. El Cádiz CF quedó emparejado con el Albacete en la segunda eliminatoria. Dos empates a cero en el Carlos Belmonte (ida) y en el entonces Ramón de Carranza (vuelta), donde la tanda de penaltis llevó a los cadistas al cruce final que ganó el Lugo con escándalo arbitral en la ida.

Por lo tanto hace casi 16 años que el Cádiz CF no sale airoso en Liga de Albacete, donde tendrá este próximo domingo la oportunidad de romper esa estadística adversa para continuar con su clara mejoría, claramente asentada tras el último triunfo sobre el Sporting de Gijón.

Enfrentamientos entre Albacete y Cádiz CF

1961-62 (Segunda División): Albacete, 3 - Cádiz, 0

1991-92 (Primera División): Albacete, 0 - Cádiz, 1

1992-93 (Primera División): Albacete, 5 - Cádiz, 0

2006-07 (Segunda División): Albacete, 4 - Cádiz, 1

2007-08 (Segunda División): Albacete, 0 - Cádiz 1

2009-10 (Segunda División): Albacete, 0 - Cádiz, 1

2011-12 (Segunda B, play-off): Albacete, 0 - Cádiz, 0

2012-13 (Segunda B): Albacete, 1 - Cádiz, 0

2013-14 (Segunda B): Albacete, 2 - Cádiz, 1

2017-18 (Segunda División): Albacete, 1 - Cádiz, 1

2018-19 (Segunda División): Albacete, 1 - Cádiz, 1

2019-20 (Segunda División): Albacete, 1 - Cádiz, 0

2024-25 (Segunda División): Albacete, 3 - Cádiz, 0