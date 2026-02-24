El futuro de Garitano en el Cádiz CF ¿Se busca nuevo entrenador?

La cuerda en el fútbol siempre se rompe por la parte más débil, la del entrenador. No se va a librar el Cádiz CF de esa realidad con el momento tan complejo que está viviendo en el último mes y medio de competición. En ese periodo el equipo amarillo ha pasado de estar en zona de fase de ascenso a ver la amenaza del descenso como algo más que un problema.

El club y sus dirigentes saben que tienen entre las manos una situación que, por ahora, no da con la tecla de la solución y que se traduce en una caída sin freno que es palpable en los partidos y en la clasificación. No hay reacción de los amarillos -un punto de los últimos 18- y las miradas, las quejas y las críticas estuvieron repartidas en el encuentro contra la Real Sociedad B.

Desde gritos para que el entrenador 'alineara' al filial, pasando por pitos a varios futbolistas -Brian Ocampo y Roger Martí se llevaron la palma- y por el ataque directo al presidente, un Manuel Vizcaíno que ha pasado unos meses en aguas mansas que ya han quedado atrás.

Cuando el malestar de la masa social apunta al máximo dirigente, la presión entra en juego en el palco en vez de en el césped, y las decisiones pueden venir por anticipado ante una situación insostenible. A medio plazo puede suceder cualquier cosa... o nada. Está en manos del Cádiz CF, de sus resultados.

La famosa cuerda que une el banquillo local con el palco presidencial del Nuevo Mirandilla ya está deshilachada, y eso es sinónimo de que se puede romper en cualquier momento. Posiblemente no sea justo del todo que se quiebre por el lado que se llevaría por delante a Garitano, aunque es la medida de siempre, la barata y la que puede frenar, en parte, el aluvión de críticas hacia el sevillano.

Parece un hecho que el preparador vasco estará el domingo próximo en Eibar ocupando el banquillo visitante. Pero también lo es que, dependiendo del resultado, siga en su puesto una jornada después. Como no se encuentra un entrenador de un día para otro, la ley no escrita del fútbol puede estar ya en marcha. ¿El Cádiz CF podría estar tanteando algunas opciones si se ve obligado a prescindir de Garitano? ¿Es la solución a los males que se produjera un relevo en el banquillo? ¿Le está tocando a Juan Cala, quien hasta hace poco reclamaba la renovación de Garitano, encontrar a ese posible recambio?

El actual técnico cadista es un trabajador honrado, así como la gran mayoría de integrantes de la plantilla. Pero, ¿esa honradez y entrega son suficientes para aspirar a la permanencia? ¿Tiene armas Garitano para algo más? ¿Su discurso está agotado y ya no cree en él el vestuario? Las cuestiones son numerosas y es más que probable que algo se 'mueva' en las oficinas por lo que pueda pasar en Ipurua.