Futbolista gaditano lesionado en el partido Málaga - Cádiz CF

El encuentro entre el Málaga y el Cádiz CF de la sexta jornada de Liga disputado en el estadio La Rosaleda el pasad domingo 21 de septiembre se desarrolló por los derroteros de la igualdad pero la victoria se la llevó el conjunto amarillo gracias al gol de Sergio Ortuño en la primera mitad.

El duelo andaluz fue intenso como era previsible. Justo después de la media hora de juego, el delantero local Adrián Niño se tuvo que retirar por problemas físicos y fue sustituido por Julen Lobete. Adrián Niño sufre una lesión en el tobillo izquierdo que le hace ser duda para el encuentro del próximo domingo en Burgos, de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion.

Niño, uno de los fichajes del club malagueño para la presente temporada procedente del Atlético de Madrid, lleva en su cuenta particular un gol marcado contra el Eibar y ya fue duda para el enfrentamiento ante el equipo amarillo pues arrastraba molestias en la zona durante la semana. El ariete nació en Rota hace 21 años. Tras destacar en el Atlético Sanluqueño juvenil, en 2020 dio el salto a la cantera del Atlético de Madrid

El jugador no entrenó este lunes en las instalaciones de la Ciudad Deportiva y es duda para enfrentarse este domingo al Burgos en el estadio El Plantío, informó el club.

El equipo malagueño realizó una sesión con un trabajo en dos grupos diferenciados, donde los futbolistas titulares frente al Cádiz CF priorizaron tareas de recuperación física, a excepción del guardameta Alfonso Herrero, que hizo labor de portería junto con Carlos López y Andrés Céspedes.

El resto del plantel tuvo una sesión intensa basada en el balón y diversos ejercicios técnicos, con el defensa del Atlético Malagueño Ángel Recio, entre los convocados.

Los jugadores Ramón Enríquez, Moussa Diarra, Carlos Puga y Joaquín Muñoz, llevaron a cabo tratamiento específico en el gimnasio, y Luismi Sánchez y Álex Pastor, son lesionados de larga duración.

Tampoco estuvo el centrocampista Izan Merino, que se concentrado con la selección sub-20 para preparar la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará en Chile.