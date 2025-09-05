Futbolista de Cádiz en la 'Champions' con el Real Madrid

La temporada 2025-26 ha echado a andar y las competiciones se van poniendo en marcha. La Liga arrancó en Primera División y Segunda con un buen comienzo del Cádiz CF en las tres primeras jornadas de la categoría de plata.

El torneo que está a punto de empezar es la Liga de Campeones con la participación de cinco equipos españoles: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao y Villarreal. El primer capítulo se desarrolla entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre una vez que los equipos han inscrito a sus jugadores.

El Madrid ha inscrito a 40 futbolistas en la 'Champions' para disponer de un amplio margen de efectivos. Uno de los jugadores que figura en la lista del conjunto blanco es Dani Yáñez. El extremo zurdo que se suele mover por la derecha es una de las promesas de la cantera blanca y en diciembre de 2024, con 17 años, debutó con el primer equipo en los últimos minutos del encuentro de Liga contra el Girona.

Yález nació en la capital gaditana y cumplió 18 primavers el pasado mes de marzo. De niño empezó a destacar en el patio del Colegio San Felipe Neri, jugó en el Domingo Savio y en la cantera del Cádiz CF pero en edad infanfil pasó a la cantera blanca para seguir su formación en Valdebebas. Fue subiendo escalafones y la pasada campaña llegó a jugar en cuadro equipos del Real Madrid: el primero, el Castilla, el C y el juvenil.

En temporada 2025-26 recién inaugurada, el gaditano tiene plaza en el Castilla en Primera Federación a las órdenes de Álvaro Arbeloa (marcó un gol en el capítulo inicial), ha sido inscrito en la 'Champions' con los mayores y es internacional con la selección española sub'19. El atacante forma parte de una larga lista de ausencias que ha obligado al aplazamiento del encuentro de la segunda jornada entre el Racing de Ferrol y el Castilla.

Los 40 futbolistas inscritos por el Real Madrid en la 'Champions' son:

Porteros: Courtois, Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Fran García, Carreras, Asencio, Mendy, Rüdiger, Huijsen, Diego Aguado, Fortea, David Jiménez, Joan Martínez y Valdepeñas.

Centrocampistas: Ceballos, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Pol Fortuny, Manuel Ángel, César Palacios, Cristian David, De Llanos y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Endrick, Gonzalo, Brahim, Mastantuono y Dani Yáñez.