El balance del mercado de verano del entrenador del Cádiz CF: "Era necesario"

Como los entrenadores de los demás equipos, Gaizka Garitano no se sentía demasiado cómodo con el hecho de que el Cádiz CF tuviese que jugar partidos con el mercado el verano aún abierto (hasta tres jornadas en el inicio de la campaña 2025-26) y por tanto con la plantilla incompleta sujeta a movimientos tanto de entradas como de salidas.

El periodo estival de fichajes finalizó el pasado 1 de septiembre y el técnico ya tiene todo el plantel, integrado por 25 efectivos entre las once incorporaciones, los dos futbolistas que suben del filial y los doce que permanecen de la pasada temporada.

Garitano aprovechó la rueda de prensa previa al encuentro contra la Real Sociedad B para hacer un balance del mercado. Recalcó que "lo importante es que ya tenemos el grupo que se va a quedar". A partir de ahí, "vamos a buscar sacarle el mayor rendimiento al equipo".

Aseguró el preparador cadista que "lo que buscábamos lo hemos conseguido. Teníamos claro que había que rejuvenecer la plantilla y hacer un proyecto nuevo".

No ocultó la realidad de un plantel joven al que quizás le falte algo de experiencia. "Hemos pasado de una media de edad de 28 años a 25". A su entender, "era un cambio necesario" mientras subrayó ue "estamos formando lo que queríamos formar".

Ahora es la competición la que pone a cada equipo y a cada futbolista en su lugar. "El nivel de los jugadores solo lo dirá el tiempo", concluyó Garitano.