Sin fichajes el último día, el Cádiz CF cierra un mercado de invierno decepcionante

Cádiz/El Cádiz CF cerró el mercado de invierno sin ningún movimiento el último día. El plazo expiró a las 12 de la noche del lunes 3 de febrero sin nuevas operaciones aunque queda una puerta abierta a la llegada de jugadores que estén libres porque el club deja sin ocupar dos licencias que puede llenar si así lo considera.

El entrenador, Gaizka Garitano, había pedido refuerzos para el ataque que no han aterrizado salvo que a partir de ahora lo hagan futbolistas que se encuentren en paro en un mercado sin límite de fechas aunque mucho más restringido. El club se queda corto y no genera precisamente ilusión con su gestión. Se le suponía un potencial económico desahogado como recién descendido que a la hora de la verdad no se nota. El club ha tenido tiempo de sobra para hacer su trabajo pero en una muestra de incapacidad no hace bien la tarea como ya sucedió en verano.

La realidad es que la entidad cadista se ha centrado más en las salidas que en las entradas durante este mes y pico. Se han marchado cuatro futbolistas y han llegado dos (la mitad). Han cambiado de aires Iván Alejo (Apoel de Nicosia), Rominigue Kouamé (Chicagi Fire), Tomás Alarcón (Colo Colo) y Cristian Glauder (libre). Se han incorporado Iker Recio (procedente del Antequera) y Mario Climent (antes en el Mérida). Además, Luis Hernández ha sido inscrito en LaLiga aunque se desconoce cuándo podrá volver a jugar.

La única línea que ha quedado apuntalada es la defensa. El ataque queda debilitado al no haber atendido el club las peticiones del entrenador. No llegó el extremo derecho ni el delantero que parecían necesarios y esas posiciones están al límite.

En teoría hay cuatro extremos pero Javier Ontiveros suele jugar de mediapunta y José Antonio de la Rosa dispone de pocos minutos. En la delantera, Roger Martí está lesionado y Francisco Mwepu no parece gozar de la total confianza del técnico a tenor de su escasa participación.

El club cierra un mercado invernal decepcionante. Sólo dos fichajes de bajo coste y pare usted de contar. Desperdicia la oportunidad de reforzarse de verdad y demuestra que no cree en el ascenso además de dar la sensación de sufrir apuros económicos.

El Cádiz CF parece que se conforma únicamente con la permanencia y tira por la borda el objetivo del ascenso después de un pobre mercado de invierno en el que ha primado más el ahorro que la inversión.

La plantilla hasta final de curso (salvo que llegue algún futbolista) queda compuesta por 25 jugadores, de los cuales 23 tienen licencia profesional y dos poseen ficha del filial. El club deja dos fichas libres.

Los 25 efectivos son David Gil, José Antonio Caro, Joseba Zaldua, Iza Carcelén, Fali, Luis Hernández, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Víctor Chust, José Joaquín Matos, Mario Climent (sub'23), Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Álex Fernández, Gonzalo Escalante, Óscar Melendo, Moussa Diakité (sub'23), Rubén Sobrino, Brian Ocampo, José Antonio De la Rosa, Javier Ontiveros, Roger Martí, Fransicco Mwepu, Chris Ramos y Carlos Fernández.