La felicidad de Manu Vallejo y David Gil

Manu Vallejo y David Gil se mostraron felices por su renovación por el Cádiz CF. Hasta 2023 los dos. El director deportivo del club, Óscar Arias, dijo que “se han ganado la renovación. Son dos jugadores importantes en el presente y el futuro de la entidad”.

Manu Vallejo reconoció que “todo ha sido muy rápido en estos meses. No me esperaba la evolución que ha habido, es algo que forma parte del fútbol, siempre hay que ir partido a partido. Hay que intentar aprovecharlo y seguir trabajando”.

Sobre su crecimiento como futbolista, el chiclanero indicó que “supongo que habré crecido como jugador. Del cambio no me estoy dando cuenta, intento no cambiar mucho, pero todo tiene una evolución cuando no he notado el salto de Tercera a Segunda”.

Manu no ocultó que se siente más cómodo como delantero que en la banda. “Se me está dando bien ese cambio de posición, cerca de la portería soy mejor futbolista, aunque si lo hago en la banda siempre hay que dar lo mejor. Tengo que mejorar cosas, tengo 21 años. Intento aprovechar las oportunidades sea en banda o en punta”.

Reconoció que “quizás sea un referente para los canteranos, los consejos que les puedo dar es trabajar y nunca bajar los brazos. Ellos se alegran de que David y yo hayamos subido al primer equipo porque la temporada que hizo el Cádiz B se ve ratificada en David y en mí. Los jugadores tienen la ilusión de llegar al primer equipo”.

Manu espera que el Cádiz abra una nueva buena racha. “Si seguimos así el equipo puede dar mucho de sí. Hemos competido contra rivales de arriba y hemos ganado partidos. En esa línea nos esperan cosas bonitas”.

El primer regalo tras su renovación “será para mi familia y mi novia, que se merecen lo mejor. Sin ellos no estaría donde estoy”.

Por su parte, David Gil se mostró encantado con su continuidad. “Llegué con un contrato para el filial, mi idea era llegar al primer equipo, había que lucharlo y lo conseguí. Gracias a Óscar y al cuero técnico. Era un sueño que se cumple.

David Gil sigue compitiendo por la titularidad, en manos de Alberto Cifuentes. “Cada uno intenta jugar y tengo un compañero y rival, pero sobre todo es compañero. El objetivo de los dos es ayudar al equipo y al club”.

“Cifuentes es un referente. Es un emblema en el club, un capitán, aporta a todos. Lo mínimo dar la mitad de lo que ha dado Cifuentes”, añadió el portero.

David Gil dijo que “espero estar en Primera con el Cádiz. Me gustaría”. Indicó que cualquier momento “es bueno para jugar, sea en la Copa o en la Liga”.

“El míster confía en mi desde el primer minuto y trato de agradecer en el campo esa confianza”, finalizó el cancerbero”.