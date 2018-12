La hoja de ruta de Óscar Arias

El director deportivo del Cádiz lo tiene claro y sabe que el momento del equipo obliga a dar el do de pecho. Óscar Arias habla de lo que se aproxima en materia de fichajes y de las decisiones que se deben tomar respecto a algunos integrantes de la plantilla. Tras las renovaciones de los dos porteros del primer equipo, la maquinaria seguirá en marcha en las próximas semanas.

Arias, aprovechando el acto de ampliación de contrato de Alberto Cifuentes, fue claro desde el minuto 1 en cuanto a la dirección que va a tomar la entidad. “El Cádiz es una institución ambiciosa y queremos seguir creciendo. Ahora se abre el mercado y tenemos una nueva oportunidad de lograr objetivos ambiciosos”. El dirigente no entra en detalles en cuanto a las prioridades del equipo al limitarse a decir que “los tiros van por diferentes posiciones. Hay sitios en los que el equipo puede estar necesitado porque, por ejemplo, debido a la baja de Servando sólo quedan tres centrales y además ahora Sergio no está disponible. Queremos mejorar el equipo y estamos hablando con Álvaro (Cervera). Insisto que el Cádiz va a hacer el mayor esfuerzo que pueda. El presidente lo ha transmitido con esa claridad”.

Precisamente la situación del central isleño, que se recupera de una múltiple fractura de los huesos de la cara, acaparó buena parte de la intervención del director deportivo. “Tiene una lesión importante, de una gravedad alta. Su evolución es lenta y se une también su edad. Una lesión en la cara siempre es complicada y en estos casos hay que tener paciencia y tranquilidad. Nosotros queremos estar tranquilos y que el jugador también lo esté”. Arias no descartó que de cara a enero se pudiera utilizar la licencia federativa de Servando, aunque aclaró que no podrá ser como dolencia de larga duración. “No es una lesión de más de cinco meses, aunque en su caso no se ha tomado una decisión”.

Otra cuestión de cara a la llegada de refuerzos pasa por la salida de jugadores. Reconoce que “hay futbolistas que han transmitido su deseo por salir; participan menos y es lógico y normal”. Si bien el director deportivo indica que “estamos contentos con el plantel”. “Contamos con todos los jugadores, pero la dinámica actual de ir ganando hace que sea difícil que se mueva el equipo”. Llegado a este punto fue inevitable que se le cuestionara por Dani Romera como uno de esos casos de descontento por la falta de minutos. “Están jugando Lekic y Manu (Vallejo) y ambos lo hacen bien. Tanto a él (Romera) como a otros compañeros les toca esperar”. Admitió que preguntan por algunos hombres pero no dio pistas en cuanto a sus nombres y los equipos interesados. “Hay clubes que llaman preguntando por algún jugador pero sin concretar ofertas. Puedo decir que no hay nada de equipos de Primera y que las llamadas recibidas son de Segunda A e incluso Segunda B”.

El plato fuerte de su intervención llegó con el nombre de Manu Vallejo, la gran sensación de la primera mitad de temporada. “Cada vez es un jugador más importante y poco a poco se hace fuerte. Por eso, entendemos que hay que equipararlo a los demás”, explicó refiriéndose a la materia salarial. “Es una cuestión de reconocimiento que estamos tratando actualmente”. Con esta medida el canterano encontrará otro premio justo a su enorme labor en su primer año como profesional”.

En el epílogo de su intervención en la ciudad deportiva cadista, Óscar Arias analizó sus primeros meses en el cargo para sustituir a Juan Carlos Cordero. “Mi función es la que es desde el minuto 1. Desde mi llegada me he sentido valorado y reconocido, me han respaldado y me han prestado mucha ayuda. Esto es un sitio fantástico y con un ambiente de fútbol fenomenal. Se dan muchas cosas para que todo funcione. Y con un clima de calma, las cosas han empezado a funcionar”.

El fichaje de Sergio Sánchez entiende que fue un espaldarazo. “Te da algo de crédito, es cierto, porque al principio se genera incertidumbre con un jugador que llevaba algún tiempo sin jugar”, remataba el director deportivo cadista.