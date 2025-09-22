La fecha de la reaparición de Ontiveros en el Cádiz CF

Una de las principales novedades del Cádiz CF en el partido contra el Málaga disputado en La Rosaleda fue la presencia de Javier Ontiveros en la convocatoria. El marbellí se había perdido los tres partidos anteriores por un problema en la rodilla derecha a tenor del vendaje que luce en esa zona durante los entrenamientos. Se ejercita desde la semana pasada una vez que la lesión ya ha quedado atrás aunque usa una protección por precaución.

El talentoso futbolista ocupó plaza en el banquillo pero no llegó a saltar al césped. El conjunto amarillo fue por delante en el marcador desde el minuto 18 (gol de Sergio Ortuño) y cuando llegó la hora de las sustituciones en la segunda mitad Gaizka Garitano optó por no dar entrada al malagueño cuando el equipo estaba en bloque bajo en pleno esfuerzo por mantener la ventaja frente al constante acoso de los locales.

Ontiveros entró en la lista para viajar a su tierra, lo que en sí mismo ya fue una buena noticia. El siguiente paso será su reaparición en competición oficial. El atacante se entrenó con normalidad (con vendaje en la rodilla) en la primera sesión de la nueva semana desarrollada el lunes en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) y si no surgen inconvenientes estará a disposición del míster para el encuentro ante el Ceuta de la séptima jornada de Liga programado para el domingo 28 de septiembre en el estadio Nuevo Mirandilla. Está deseando jugar.

Si todo va bien, la lógica apunta a que tendrá minutos a lo largo del partido para que vaya entrando en la dinámica competitiva. El Cádiz CF está sacando buenos resultados sin él pero su concurso puede ser necesario en cualquier momento. Cuanta más calidad haya en el campo, mejor. Ontiveros fue el máximo golador de los amarillos la pasada campaña con once tantos (diez en la liga y uno en la Copa del Rey).