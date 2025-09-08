Fecha y horario del partido Cádiz CF - Ceuta para cerrar el mes de septiembre

LaLiga ha dado a conocer las fechas y los horarios de los encuentros correspondientes a la séptima jornada con la que el Cádiz CF pone fin al mes de septiembre.

El conjunto amarillo afronta en el capítulo 7 con un partido en el estadio Nuevo Mirandilla que tiene como rival al recién ascendido Ceuta. El duelo tiene el atractivo de la presencia en el equipo blanco de varios jugadores con pasado cadista como Salvi, Manu Vallejo, José Joaquín Santos, Yann Bodiger y Manu Sánchez. Se el reencuentro de Efe Aghama con los que hasta hace poco fueron sus compañeros hasta su fichaje por el conjunto gaditano.

El Ceuta pisará el césped del santuario cadista que sonó como posible estadio para ejercer de local en los compases iniciales del curso si el Alfonso Murube no hubiese estado preparado para acoger compromisos de Segunda División.

El Cádiz CF y el Ceuta ya se midieron en un amistoso el pasado 2 de agosto en Sanlúcar de Barrameda resuelto con una abultada derrota (0-3) de los amarillos. Lo normal es que el nuevo enfrentamiento, con puntos en juego, no tenga nada que ver con el ensayo de pretemporada.

El envite enmarcado dentro de la séptima jornada queda programado para el domingo 28 de septiembre a partir de las 16:15 horas (cuatro y cuarto de la tarde) en el Nuevo Mirandilla, ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas.

CALENDARIO DEL CÁDIZ CF EN SEPTIEMBRE

J5 Cádiz CF - Eibar: sábado 13 (16:15 horas)

J6 Málaga - Cádiz CF: domingo 21 (18:30)

J7 Cádiz CF - Ceuta: domingo 28 (16:15).