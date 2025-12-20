Fecha y hora del último partido del Cádiz CF de la primera vuelta

LaLiga ha dado a conocer las fechas y los horarios de los encuentros correspondientes a la 21ª jornada que coincide con el final de la primera vuelta. El objetivo del Cádiz CF es llegar al ecuador de la temporada 2025-26 lo más alto posible en la clasificación para echar el resto en la segunda, que es cuando se decide todo en 21 citas que adquieren una indiscutible relevancia.

El conjunto amarillo cierra el primer periodo del campeonato en el estadio Nuevo Mirandilla con el partido contra el Sporting de Gijón, a día de hoy rival directo en la contienda por una plaza en la fase de ascenso.

Se trata del primer compromiso como local de 2026 para el equipo entrenado por Gaizka Garitano. Después de medirse al Deportivo de La Coruña en Riazor el domingo 4 de enero (21:00 horas), el Cádiz CF ejerce de anfitrión en el duelo frente al cuadro asturiano cinco días más tarde.

El choque que protagonizan gaditanos y gijoneses ha sido elegido para inaugurar el capítulo 21 y se disputa el viernes 9 de enero a partir de las 20:30 horas. Como todos los partidos, es ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas (Movistar, Orange, Dazn...).