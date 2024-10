Fali suma y Fede resta: actualidad del Cádiz CF

Una sesión de entrenamiento le resta al Cádiz CF antes de dar por finalizada la preparación del encuentro de este próximo viernes en Huesca (20:30 horas). Un entrenamiento tras el cual Paco López sabrá claramente los jugadores que pueden esta disponibles para el choque en tierras aragonesas.

En esa balanza de la actualidad deportiva, el Cádiz CF ve como esta semana se va confirmando la estabilidad que adquiere Fali Giménez, quien sigue realizando con normalidad todo el trabajo y continúa dando pasos para ir convocado e incluso con opciones de recuperar la titularidad perdida hace dos jornadas, cuando cayó lesionado.

El valenciano es uno de los futbolista que más agrada al entrenador, que sabe de su rendimiento tanto en el centro de la defensa como por delante de lla misma, donde al técnico le gusta tener esa pieza en el dibujo del Cádiz CF.

La vuelta de Fali viene de perlas porque todo apunta a que Fede San Emeterio no llegará a tiempo después de los problemas sufridos en el encuentro contra el Eldense (1-2). El centrocampista cántabro tuvo que dejar su lugar, a la media hora de juego, a Francisco Mwepu, y aunque su dolencia no reviste importancia, sí es lo suficientemente significativa para que no llegue a tiempo a la octava jornada, que es la que corresponde a este viernes.

Por lo tanto, la vuelta de Fali supone un equilibrio ante la más que previsible ausencia de Fede San Emeterio, lo que reduce el daño por esta baja. Ahora resta por ver si el técnico del Cádiz CF decide mantener el dibujo y que sea Fali el que haga las veces de Fede por delante de la zaga.