El Cádiz CF dice adiós a su máximo goleador en Segunda B

"Hoy es un día duro, uno para el que creo que ningún futbolista está realmente preparado", publicó Juan Villar en sus redes sociales. El ex del Cádiz CF, entre otros equipos, cuelga las botas tras una larga trayectoria y pasar por nueve clubes nacionales.

El jugador, natural de Aroche, escribió unas líneas para hacer pública su despedida. "Todo tiene un comienzo y un final. Ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera como futbolista profesional".

Un emotivo mensaje que no ha dejado indiferente a nadie. David del Pozo, Álex Gálvez o Raúl Navas han dejado un comentario a Villar, con quien compartieron vestuarios la temporada pasada. Jaime Mata, el Osasuna, Mario Suárez o Alejandro Pozo tampoco han pasado desapercibidos y han agradecido al jugador todo lo aportado durante su carrera.

Tras marcharse al San Roque de Lepe en el mercado de invierno de la pasada campaña, para jugar en Segunda Federación, y sufrir la lesión que lo dejó apartado de los terrenos de juego, ha decidido colgar las botas. "Cuando empecé a jugar, jamás imaginé hasta donde he llegado ni conseguir todo lo que he conseguido. Ha sido un camino largo y lleno de retos, pero puedo asegurar que ha valido la pena. El fútbol me ha dado grandes momentos y recompensas, siempre estaré agradecido por todo lo que me ha brindado", continuó.

Con más de 400 partidos disputados desde Segunda B hasta Primera División y con 118 goles anotados, Juan Villar asegura que "no puedo olvidarme de mi familia, quienes han estado conmigo a lo largo de esta carrera de fondo: mi mujer, mis hijos y mis padres. Gracias a vosotros, todo esto ha sido posible. Quiero dar las gracias a todos los clubes por los que he pasado, desde el primero hasta el último, y también a ti, Emilio de la Riva, por acompañarme en este camino", finalizó.

Villar se formó en la cantera del Recreativo de Huelva, alcanzando el primer equipo. Posteriormente pasó por el San Roque de Lepe -en dos etapas-, Cádiz CF, Valladolid, Tenerife, Osasuna, Rayo Vallecano, Almería, Huesca y Córdoba. De amarillo, sumó 114 encuentros.

Juan Villar militó en el Cádiz CF tres campañas (2012-13, 2013-14 y 2014-15) y fue una de las víctimas del desastroso año de los italianos que a punto estuvo de acabar con el equipo en Tercera. Con 42 goles, es el máximo anotador amarillo en la tercera categoría que ahora se denomina Primera Federación. Se marchó al acabar la temporada del decepcionante play-off en el que, primero el Oviedo y después el Athletic de Bilbao B, el conjunto gaditano fracasó en su intento de ascenso a Segunda.