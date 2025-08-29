Fali habla de la herida que tiene con él la afición del Cádiz CF

Fali Giménez, una de las bajas del Cádiz CF tras lesionarse en la primera semana de agosto, en el partido de preparación contra Al-Ettifaq, cuando sufrió un esguince de rodilla, vuelve a hablar de lo complicado que fue el curso pasado a todos los niveles en lo personal y colectivo.

Al margen del grupo por su dolencia, el defensa ha repasado su actualidad y la del equipo en el podcast de KiwiNews. Sus palabras van en la línea de su última entrevista, asumiendo su error. "El año pasado me gané que me pitasen y me dijesen de todo. La afición me ha reñido, me ha dicho de todo y me ha pitado, ha sido difícil jugar, pero el titán va a hacer que otra vez coreen mi nombre".

Fali no niega la evidencia de la última temporada. "Ha sido un desastre por mi parte, soy humano", pero tengo que volver a competir, a pelear y a llevar al Cádiz donde se merece, no hay más". En este sentido, el central del Cádiz CF se siente preparado mentalmente. "Tengo muchas ganas de volver. El año pasado, por muchas circunstancias que nadie sabe ni las voy a contar, no pudo ser, pero este año estoy concentrado al cien por cien".

El valenciano mira al futuro con un deseo, acabar su carrera en el Cádiz CF y "ser recordado como años anteriores, no como el año pasado". "El año pasado me equivoqué, pero no he hecho nada para que no me perdonen. Si lo vuelvo a hacer sé que no tendría perdón, pero no va a pasar. Me voy a tomar como que no ha pasado y voy a darles lo que siempre les he dado", promete el jugador sobre sus reproches a la afición después de un gol del Cádiz CF al Oviedo la pasada campaña.

Fali se refirió a un compañero de demarcación que se ha hecho fuerte, Bojan Kovacevic. "Se pone a 35 kilómetros por hora siendo central. La temporada pasada ya estuvo espectacular, nos ha sorprendido a todos y es un chaval que se deja ayudar aunque esté jugando de titular y es espectacular tenerlo en el equipo", concluía del defensor cadista.