Fali pide perdón a la afición del Cádiz CF: "Me avergüenzo"

El defensa del Cádiz CF Fali atendió a los medios de comunicación oficial del club tras el empate cosechado en el duel contra el Almería de la 21ª jornada de LALIGA disputado el domingo 22 de diciembre.

El zaguero hizo una valoración del partido que cerró la primera vuelta y aprovechó su intervención para pedir perdón a la afición cadista. Lo hace casi dos meses después de encararse con la hinchada (el pasado 26 de octubre en el encuentro ante el Real Oviedo) y un día después de que el club anunciase su renovación hasta el 30 de junio de 2028.

A la hora de analizar el partido, señaló que "estamos fastidiados por la acción del 1-1. Si nos marcan que sea por méritos de ellos, no por lo que ha sido. Es increíble que en el fútbol profesional pase lo que ha pasado. El árbitro de campo se puede equivocar, porque es humano, pero me gustaría que diera explicaciones el árbitro del VAR".

En cuanto al balance de partidos, dijo que "el equipo está defendiendo bien, estamos volviendo a ser sólidos. Es una pena que se nos hayan escapado los dos puntos otra vez".

Su renovación se acaba de producir y al referirse a ella lo primero que hizo fue dirigirse a la afición. "Me equivoqué en su día con lo de Iza. Quiero pedirle perdón a mi afición, yo no soy así. Cada vez que veo esas imágenes me avergüenzo de mí porque no soy así. Sabéis que me puedo equivocar. Quiero pedir perdón a toda mi gente, les debo mucho. Ahora me he podido explicar. El titán se ha equivocado una vez y no se equivoca más, que lo tenga todo el mundo claro"

Fali aseguró que "estoy muy feliz por haber renovado con el Cádiz. Dije que mi carrera la quería terminar aquí y aquí la voy a terminar. Quiero daros muchas alegrías porque este equipo lo va a conseguir".