Fali se entrena con el Xerez CD y coincide con un ex jugador del Cádiz CF

Fali fue despedido el pasado 30 de enero por el Cádiz CF en la culminación de un expediente disciplinario abierto por el club. La larga etapa del defensa en el equipo amarillo llegó a su fin de manera abrupta cuando aún le quedaban dos años y medio más de contrato.

El central salió después de sumar 180 partidos oficiales con el Cádiz CF, con el que debutó en Primera División tras participar en el ascenso conseguido en julio de 2020. 'Titán' llegó a ser un ídolo para la afición, pero en los últimos tiempos su rendimiento decayó.

El club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla se deshizo hace un mes del zaguero, que no llegó a jugar con los amarillos en la presente temporada 2025-26 después de pasar por el quirófano en septiembre para ser intervenido de una rodilla y recaer en noviembre cuando volvió a los entrenamientos. Tuvo que parar pero regresó a las sesiones en diciembre hasta que a finales de enero se conoció su marcha definitiva decidida por el Cádiz CF.

El zaguero valenciano está libre desde entonces, Continúa viviendo en la provincia de Cádiz y trabaja para mantenerse en forma por le surge una oferta interesante para lo que resta de campaña o para la siguiente. Fali se ejercitó unos días con el Racing Portuense pero ahora lo hace con otra escuadra.

Fali se entrena con el Xerez CD desde el jueves 26 de febrero tras la solicitud del jugador aceptada por el club. El histórico equipo xerecista ocupa la sexta posición del grupo 4 de Segunda Federación y está metido de lleno en la pugna por el ascenso. De hecho, empata a 29 puntos con el Lorca Deportiva, inquilino del quinto puesto que da acceso a las eliminatorias. El cuadro jerezano está a sólo dos puntos de la segunda, tercera y cuarta plaza que habitan con 41 Recreativo de Huelva, Minera y UCAM Murcia, y anda más lejos del liderato que otorga el ascendi directo, en manos del Águlas con 46.

El central se une al Xerez CD para ejercitarse aunque no se sabe si para algo más, es decir, si sólo se entrena o firma para jugar lo que resta de temporada. Ahora mismo no tiene sitio en una plantilla que tine cubiertas las fichas.

Fali coincide ahora con un ex jugador del Cádiz CF que también se desenvuelve como central. Se trata de Josete Malagón, integrante del equipo amarillo entre enero de 2013 y el mismo mes de 2016 en Segunda B. El veterano futbolista (37 años) sumó 120 encuentros oficiales como cadista. Los dos jugaron para los amarillos pero en etapas diferentes.