Otro extremo que se le escapa al Cádiz CF

Días pasados informaba este medio del paso adelante que había dado el Cádiz CF para llevarse al extremo senegalés Souleymane Faye del Real Betis Balompié. La carrera con el Granada CF ha sido intensa hasta el último momento, ya que el proyecto de ambos clubes seducía mucho al jugador del filial verdiblanco. Tanto fue así que, como ha podido conocer Diario de Sevilla, el acuerdo entre el conjunto amarillo y el futbolista se habría quedado en el tintero finalmente y el sí definitivo del conjunto de La Palmera ha llegado con el Granada.

Hasta que el jugador senegalés no estampe la firma en su nuevo contrato, no estará cerrado al 100%, pero la realidad es que a día de hoy todos tienen la predisposición de que así sea tras alcanzar un acuerdo este miércoles entre equipos, inicialmente, bajo la fórmula de traspaso. En estos momentos están en la etapa final de las negociaciones con el futbolista. Pero lo normal es que, tal y como están las cosas, la operación se termine cerrando. La cifra final aún no ha trascendido en el acuerdo. Ya en Granada, el africano firmaría un contrato extenso de al menos tres años, aunque se trabaja en las partes para que pueda ser de algo más.

El giro que han dado los acontecimientos alejan de forma casi definitiva a la perla verdiblanca de poder jugar en el Nuevo Mirandilla con la elástica del Cádiz CF. Es el segundo extremo que se le va de las manos al club gaditano después de que esta semana Víctor Valverde, ex del Villarreal B, eligiera el Albacete a pesar del interés cadista.

Un futbolista con mucha proyección

La temporada de Souleymane Faye en Primera Federación se puede decir que ha sido bastante buena. A pesar de que hubo un tramo de la temporada en el que su rendimiento bajó (al igual que el del resto del equipo), las cifras hablan por sí solas. A sus 22 años, ha anotado un total de nueve goles y ha repartido cuatro asistencias en 36 partidos disputados. Ha participado desde el inicio en el 89% de los partidos y ha jugado el 84% de los minutos que ha estado disponible. Además, el peso en el desarrollo ofensivo del equipo ha sido altísimo, ya que ha participado en el 30% de las anotaciones del equipo de Arzu esta campaña.

El futbolista se encuentra en estos momentos disfrutando de sus vacaciones al mismo tiempo que trabaja con un preparador físico personal para estar en la mejor forma física posible de cara al inicio de la pretemporada. Este curso mereció por números más oportunidades con el primer equipo, donde sólo entrenó en un par de ocasiones, pero la llegada de Antony en enero y la bajada conjunta de rendimiento en el segundo equipo verdiblanco terminó por opacarlo todo. Además, los objetivos tornaron a bastante importantes en un momento de la temporada y ahí ya no había espacio para probaturas. Ahora, sólo queda esperar a que en los próximos días se oficialice la operación.

El Cádiz CF se retiró de la puja

El Cádiz CF estuvo apretando bastante fuerte para hacerse con sus servicios hasta el último momento, pero finalmente cuando la puja ha ido subiendo entre los amarillos y los nazaríes, los primeros han terminado por retirarse de la operación. Todo apunta a que la cuestión económica ha tenido un papel clave cuando se ha tratado de ir subiendo la apuesta por el senegalés.

A esta hora del miércoles (14:22) no ha trascendido la cifra oficial del acuerdo, aunque hay algunas fuentes que apuntan a una cifra que rondaría el millón de euros (unas cantidades que ya se hablaron en el mes de enero).