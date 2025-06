El Cádiz CF toma ventaja por Faye

Cádiz/El Cádiz CF continúa muy activo en el mercado. Desde que acabó la Liga 2024-25 apenas tres semanas, ha anunciado cuatro fichajes que reflejan el trabajo en la sombra que la dirección deportiva viene haciendo en los últimos meses.

Tras las incorporaciones, por ese orden, de Suso, Sergio Ortuño, Joaquín González e Isaac Obeng, la pregunta es quién será el siguiente en llegar. En club mantienen varios frentes abiertos que afectan a algunas posiciones. En las oficinas se trabaja sin pausa pero sin prisa aunque alguna operación sí requiere una aceleración debido a la competencia que puede haber con otro club por un jugador determinado.

La entidad cadista no ha perdido de vista a Souleymane Faye, extremo de 22 años que ha sobresalido en el Betis Deportivo, en Primera Federación, durante la temporada recién finalizada. Ha desempeñado un rol relevante con 36 partidos disputados (34 en el once inicial) y nueve goles más cuatro asistencias. Si no llegó a tener minutos en el primer equipo del Betis fue en buena medida por la irrupción de Antony.

El Granada intentó hacerse con el futbolista senegalés en el mercado de invierno pero no llegó a un acuerdo con el club del Benito Villamarín. La situación actual apunta a una salida de Faye en verano porque la Primera Federación le queda pequeña. Tiene contrato con el club verdiblanco hasta el 30 de junio de 2028 y el jugador, que ya es internacional absoluto con Senegal, tiene claro que quiere seguir creciendo más allá del filial y hacerlo en otro sitio si no tiene hueco en el primer equipo que entrena Manuel Pellegrini.

El Cádiz CF y el Granada están muy interesados en el extremo y es el club del Nuevo Mirandilla el que en este momento toma algo ventaja en la negociación, según informa Diario de Sevilla.

La operación podría concretarse con una cesión con opción de compra sea cual sea el equipo al que finalmente vaya Faye. Aunque el Cádiz CF toma ventaja en las últimos contactos, no hay nada cerrado y todo puede cambiar de un día para otro porque el Granada sigue metido en la puja. La pugna por el futbolista continúa abierta y puede resolverse antes del comienzo de la pretemporada.