La exquisita elegancia de Cervera con el Cádiz CF

Cádiz/El Tenerife - Cádiz CF irrumpía en el calendario como un partido especial para Álvaro Cervera porque era la primera vez que tenía enfrente a su ex equipo desde su salida en enero de 2022.

La historia de Cervera en el conjunto amarillo es de sobra conocida. Dos ascensos (de Segunda B a Primera), el entrenador con más encuentros (257) en la historia de la entidad, muy querido por la afición... Y además plenamente integrado en la vida gaditana durante sus casi seis años de estancia. De hecho, conserva vivienda en una zona que visita de vez en cuando.

El actual técnico del cuadro chicharrero logró desactivar al Cádiz CF en el duelo disputado el pasado domingo 23 de marzo. Ganó (2-1) el Tenerife. Vivió un día diferente porque no es habitual recibir el cariño de la afición del equipo contrario. Los seguidores cadistas presentes en el estadio Heliodoro Rodríguez López se dirigieron con palabras de cariño que el técnico agradeció públicamente en la rueda de prensa posterior a encuentro. "El cariño es recíproco", afirmó.

Cervera tiró de una exquisita elegancia en una demostración de su sentimiento cadista y gaditano. Subrayó que no tenía afán de ganar por su pasado y que no fue una victoria especial pese a tratarse de su ex equipo.

El considerado como el mejor entrenador que ha tenido el Cádiz CF en su historia expresó sus mejores deseos dirigidos al conjunto amarillo, al que aún ve con posibilidades de meterse en la contienda por el ascenso. "Le deseo lo mejor y yo creo que van a seguir en la racha que tienen y se pueden acercar y llegar arriba".

"Pasé mucho tiempo allí, estuve mucho tiempo muy bien, tengo grandes amigos en la ciudad, en el equipo", recordó Cervera antes de resumir el desarrollo del partido: “Al final, el fútbol es meter las que tienes y nosotros hemos metido una más”.