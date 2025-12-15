La exigente recta final primera vuelta del Cádiz CF: tres rivales que van por delante en la clasificación

El Cádiz CF emite señales de recuperacion después de la preocupante crisis que le llevó a atravesar un desierto de seis partidos sin consecutivos sin ganar. La victoria (1-2) en el terreno del Real Zaragoza, unida a la anterior (1-2) en el campo del Córdoba (con el injusto varapalo -2-3- en casa frente al Racing de Santander en medio), confirma el paso al frente de un equipo amarillo que ahora pretende ir a más.

El final de la primera vuelta está la vuelta de la esquina con el Cádiz CF colocado en la octava posición con 27 puntos, a sólo uno de la sexta que da acceso a la fase de ascenso. Restan sólo tres capítulos para llegar al ecuador del campeonato que son muy exigentes para los de Gaizka Garitano pero a la vez irrumpen como una oportunidad de oro para escalar peldaños en la clasificación.

Y es que el cuadro gaditano se enfrenta a tres adversarios de calado que ahora mismo van delante suya en la tabla y por tanto a día de hoy son rivales directos en la compleja pelea por el ascenso a Primera División. Se mide, por este orden, al Castellón en el Nuevo Mirandilla (episodio 20), al Deportivo de La Coruña en Riazor (20) y al Sporting de Gijón de nuevo como local (21).

El equipo castellonene ocupa la quinta posición con 28 puntos (antes del duelo en su feudo ante el Mirandés en el compromiso que clausura la 18ª jornada). El conjunto gallego reside en el segundo puesto con 32 (en ascenso directo) y está considerado como uno de los firmes candidatos a la gloria. La escuadra asturiana, séptima clasificada, empata a 27 puntos con los amarillos.

El Cádiz CF encara la posibilidad de dar un bocado a tres rivales que aspiran al mismo objetivo. Si lo consigue, es más que probable que acabe la primera vuelta entre los seis primeros de la tabla además de rebasar la barrera de los 30 puntos que la situarían en una posición idónea para el tramo restante de la temporada.

Esos tres partidos más próximos en el tiempo (entre finales de diciembre de 2025 y la quincena inicial de enero de 2026) van a exigir la versión más solvente de un equipo amarillo que ahora que vuelve a vencer ya no quiere detener su marcha. Es una buena ocasión para dar un golpe de autoridad antes de afrontar la segunda vuelta en la que se decidirá todo.