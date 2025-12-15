El ex del Cádiz CF Brian Oliván, cerca de convertirse en rival directo del equipo amarillo

El mercado de invierno abre en poco más de dos semanas y se esperan movimientos tanto en el Cádiz CF como en numerosas escuadras que también forman parte de LaLiga Hypermotion. El club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla se ha anticipado y ya ha anunciado al fichaje de Jerónimo Dómina, joven delantero de 20 años que el 31 de diciembre acaba contrato con la Unión Santa Fe (Argentina).

Es posible que llegue algún futbolista más para reforzar al conjunto amarillo de cara a la segunda parte de la temporada 2025-26 en la tratará de pelear por el ascenso si es capaz de manterse en la zona media alta de la clasificación.

Otros equipos también quieren aprovechar la ventana abierta durante el mes de enero para incorporar efectivos con la idea de ser más fuertes en la lucha por sus objetivos. Uno de ellos parece que va a ser el Sporting de Gijón, rival directo de los amarillos. De hecho, ambos equipos están empatados a 27 puntos.

Hay un jugador que suena para unirse en invierno al cuadro asturiano. La Nueva España informa de que el Sporting está negociando con Brian Oliván (31 años) para que se integre en una plantilla que pretende dar un paso más en la pugna por dar el salto a la máxima categoría.

El lateral izquierdo militó tres temporadas en el Cádiz CF, todas en Segunda entre 2016 y 2019 en las que sumó un total de 70 encuentros oficiales. No jugó más debido a su mala relación con Álvaro Cervera, que llegó a decir públicamente que no quería al jugador en su equipo. De hecho, en la campaña 2019-29 salió cedido al Girona y al año siguiente, cuando regresó a la entidad cadista, fue traspasado al Mallorca a coste cero.

El futbolista barcelonés ascendió a Primera con el conjunto balear, con el que se estrenó en la élite. Tras dos cursos en Palma, firmó por el Espanyol y después de tres campañas con los periquitos, acabó su estancia el 30 de junio de 2025. Desde entonces está libre y se entrena para estar preparado para volver a jugar, en este caso en el Sporting si los contactos culminan en un acuerdo.

Si Brian Oliván no tarde en unirse al equipo norteño, tendría la opción de volver por un día a la que fue su casa porque el Sporting visita el santuario cadista el fin de semana del 10-11 de enero en la últina jornada de la primera vuelta.